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Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт - РИА Новости, 24.11.2024
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23:04 24.11.2024 (обновлено: 23:12 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482338.html
Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт
Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт - РИА Новости, 24.11.2024
Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт
Конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:04
2024-11-24T23:12
украина
россия
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маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."О том, что случилось на этой неделе &lt;...&gt; по-русски можно сказать "за что боролись, на то и напоролись", или чего добивались, на то и нарвались. Ведь сколько мы об этом говорим и в твоей, и в других студиях. И просто люди подходят на улицах &lt;...&gt; и спрашивают: что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать? Очень может быть, что придется, но рано или поздно это кончится именно так. Почему? Сейчас объясню. Потому что пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами", — пояснила медиаменеджер. Она также отметила, что в ходе спецоперации мнение украинцев стало меняться."Посмотрите, как меняется настроение у людей на Украине. Насколько возможно, мы это отслеживаем. Если поначалу, действительно, отбросим русские области, на остальной Украине был такой запал, задор &lt;...&gt; мы победим, Запад нам поможет. Как они поначалу "Джавелины" эти смешные ждали, потом еще что-то ждали, потом F-16, дождались "Орешник" в итоге. Сейчас настроение уже в общей массе, даже на западе Украины, —скорее бы все это кончилось просто как угодно, давайте отдадим что угодно, пусть будет &lt;...&gt; как-нибудь. Просто чтобы это закончилось", — подчеркнула Симоньян.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Российские войска поразили крупный объект ОПК в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
https://ria.ru/20241123/bennett-1985307348.html
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украина, россия, брянская область, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, f-16, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Брянская область, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины
Симоньян предположила, как закончится украинский конфликт

Симоньян: конфликт на Украине может завершиться ракетным ультиматумом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершить ракетный ультиматум, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"О том, что случилось на этой неделе <...> по-русски можно сказать "за что боролись, на то и напоролись", или чего добивались, на то и нарвались. Ведь сколько мы об этом говорим и в твоей, и в других студиях. И просто люди подходят на улицах <...> и спрашивают: что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать? Очень может быть, что придется, но рано или поздно это кончится именно так. Почему? Сейчас объясню. Потому что пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами", — пояснила медиаменеджер.
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Она также отметила, что в ходе спецоперации мнение украинцев стало меняться.
"Посмотрите, как меняется настроение у людей на Украине. Насколько возможно, мы это отслеживаем. Если поначалу, действительно, отбросим русские области, на остальной Украине был такой запал, задор <...> мы победим, Запад нам поможет. Как они поначалу "Джавелины" эти смешные ждали, потом еще что-то ждали, потом F-16, дождались "Орешник" в итоге. Сейчас настроение уже в общей массе, даже на западе Украины, —скорее бы все это кончилось просто как угодно, давайте отдадим что угодно, пусть будет <...> как-нибудь. Просто чтобы это закончилось", — подчеркнула Симоньян.
Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.
Российские войска поразили крупный объект ОПК в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
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УкраинаРоссияБрянская областьМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинF-16В миреВооруженные силы Украины
 
 
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