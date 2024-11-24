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Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС - РИА Новости, 24.11.2024
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00:37 24.11.2024 (обновлено: 01:13 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС - РИА Новости, 24.11.2024
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T00:37
2024-11-24T01:13
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
йоав галант
линдси грэм*
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. На вопрос о том, какими бы могли быть подобные санкции, Грэм* повторил угрозу, заявив, что США следует попытаться "сокрушить экономику" тех стран, которые попытаются помочь МУС. В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241123/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html
https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, йоав галант, линдси грэм*, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Линдси Грэм*, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС

Сенатор Грэм пригрозил союзникам США санкциями за попытку арестовать Нетаньяху

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
На вопрос о том, какими бы могли быть подобные санкции, Грэм* повторил угрозу, заявив, что США следует попытаться "сокрушить экономику" тех стран, которые попытаются помочь МУС.
В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В МИД Германии сравнили ситуации с ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина
22 ноября, 17:47
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В ФРГ сравнили ордер МУС на арест Нетаньяху с пощечиной Шольцу и Бербок
22 ноября, 01:12
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантЛиндси Грэм*Международный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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