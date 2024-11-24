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Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС

Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС - РИА Новости, 24.11.2024

Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T00:37

2024-11-24T00:37

2024-11-24T01:13

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

йоав галант

линдси грэм*

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - заявил сенатор в эфире телеканала Fox News. На вопрос о том, какими бы могли быть подобные санкции, Грэм* повторил угрозу, заявив, что США следует попытаться "сокрушить экономику" тех стран, которые попытаются помочь МУС. В четверг Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,5 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысячи палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241123/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, йоав галант, линдси грэм*, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году