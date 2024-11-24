https://ria.ru/20241124/sbu-1985410168.html

Экс-сотрудник СБУ рассказал, когда Россию стали считать главным противником

Экс-сотрудник СБУ рассказал, когда Россию стали считать главным противником - РИА Новости, 24.11.2024

Экс-сотрудник СБУ рассказал, когда Россию стали считать главным противником

Спецслужбы Украины с 2005 года считали Россию и Белоруссию основными противниками, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T06:36

2024-11-24T06:36

2024-11-24T06:44

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Украины с 2005 года считали Россию и Белоруссию основными противниками, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "2005 год, резко поменялись все направления движения… все приказы, в которых были задействованы Россия и страны СНГ, они были просто отменены. Их просто отменили, как уже не действующие. С 2010 года эти все приказы, с приходом, так сказать, нормальных людей, эти все приказы восстановили, внесли изменения, и они до 2014 года работали", — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что с 2005 по 2010 год, в период президентского срока Виктора Ющенко, и с 2014 года, после госпереворота вся внутренняя документация СБУ была направлена на противодействие России и Белоруссии. Отвечая на вопрос, считались ли Россия и Белоруссия основными врагами Украины, он ответил: "для западных спецслужб - да... Первый враг – это номер один — Россия, второй враг – номер два – это Белоруссия". Ранее он сообщал РИА Новости, что все руководители Службы безопасности Украины отчитываются перед западными спецслужбами, а сотрудников ГУР с 2005 года готовили специалисты стран НАТО. В октябре 2013 года Александр Мазур вышел на пенсию с должности старший инспектор 4-й инспекции, главной инспекции Центрального управления службы безопасности Украины. После чего переехал в ДНР. С 2017 по 2018 год оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).

https://ria.ru/20241119/pytki-1984505286.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, виктор ющенко, нато, служба безопасности украины