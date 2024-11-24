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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом - РИА Новости, 24.11.2024
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20:24 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/saratov-1985470185.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом - РИА Новости, 24.11.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом
Пострадавший при стрельбе в дорожном конфликте в Марксе Саратовской области, в результате которого погиб человек, находится в состоянии средней степени тяжести, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T20:24
2024-11-24T20:24
происшествия
маркс
россия
саратовская область
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавший при стрельбе в дорожном конфликте в Марксе Саратовской области, в результате которого погиб человек, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в минздраве региона. Ранее следствие сообщило, что в воскресенье у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в двух других, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления 41-летний фигурант скрылся, но вскоре был задержан. По данным полиции, подозреваемый стрелял из огнестрельного оружия. "Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, - средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сказали журналистам в пресс-службе минздрава. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 и части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". В СУСК по региону отмечали, что решается вопрос об аресте подозреваемого.
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Неизвестный расстрелял людей в Марксе Саратовской области. Кадры СК России
В городе Марксе в Саратовской области неизвестный на авто расстрелял людей Преступник выстрелил в двух мужчин, которые находились в авто, один из них умер на месте, сообщили в СК региона. Нападавший скрылся, возбуждено дело по факту убийства и покушения на него.
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происшествия, маркс, россия, саратовская область
Происшествия, Маркс, Россия, Саратовская область
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе под Саратовом

Минздрав: пострадавший в ДТП в Марксе находится в состоянии средней тяжести

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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Пострадавший при стрельбе в дорожном конфликте в Марксе Саратовской области, в результате которого погиб человек, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в минздраве региона.
Ранее следствие сообщило, что в воскресенье у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один мужчина выстрелил в двух других, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления 41-летний фигурант скрылся, но вскоре был задержан. По данным полиции, подозреваемый стрелял из огнестрельного оружия.
"Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, - средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сказали журналистам в пресс-службе минздрава.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 и части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство", части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия". В СУСК по региону отмечали, что решается вопрос об аресте подозреваемого.
Задержание мужчины, расстрелявшего людей в Марксе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Опубликованы кадры видео задержания подозреваемого в убийстве под Саратовом
Вчера, 17:07
 
ПроисшествияМарксРоссияСаратовская область
 
 
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