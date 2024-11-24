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Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 24.11.2024 (обновлено: 09:27 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/sapery-1985411183.html
Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области
Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области - РИА Новости, 24.11.2024
Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области
Сводный отряд разминирования МЧС обезвредил в лесном массиве в Курской области кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS, рассказал РИА Новости командир отряда с... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:19
2024-11-24T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
рсзо himars
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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Сводный отряд разминирования МЧС обезвредил в лесном массиве в Курской области кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Пилат. "Степень засоренности высокая. Мы работаем по обращению граждан и властей. К нам обратились местные жители и попросили зачистить лесную просеку. Они тут гуляют с детьми. На расстоянии ста-двухсот метров находятся жилые дома. Куда бил противник? По населенным пунктам, скорее всего. Туда, где ходят люди, туда, где ходят фермеры, туда, где работает сельскохозяйственная техника. В первую очередь вражеские боеприпасы несут угрозу мирным гражданам", — сказал он.По словам Пилата, в отряд разминирования входят специалисты из разных регионов: Ростова-на-Дону, Севастополя и городов Сибири. Во время осмотра лесного массива саперы обнаружили натовские суббоеприпасы М77. Командир отряда пояснил, что такими боеприпасами заряжена кассетная боевая часть ракеты системы HIMARS. Специалисты обезвредили их на месте, а затем уничтожили. За день отряд обнаружил и уничтожил 51 суббоеприпас, уточнил Пилат. Он добавил, что работы будут продолжаться, пока место не очистят полностью от взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20241124/nato-1985408324.html
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Разминирование кассетных боеприпасов М77 ракет HIMARS отрядом МЧС России в Курской области
Сводный отряд разминирования МЧС России обезвредил кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS в лесном массиве Курской области, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Пилат. По его словам, разминирование проводилось в лесной просеке, на расстоянии до 200 м от которой находятся жилые дома, из этого можно сделать вывод, что противник бил по тем местам, где ходят люди и работает сельхозтехника. В данном случае отряд обезвреживал суббоеприпасы М77, которыми заряжена кассетная боевая часть ракеты системы HIMARS. За день отрядом был уничтожен 51 суббоеприпас.
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы HIMARS в Курской области

Саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы M77 ракет HIMARS в Курской области

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КУРСК, 24 ноя — РИА Новости. Сводный отряд разминирования МЧС обезвредил в лесном массиве в Курской области кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным Пилат.
"Степень засоренности высокая. Мы работаем по обращению граждан и властей. К нам обратились местные жители и попросили зачистить лесную просеку. Они тут гуляют с детьми. На расстоянии ста-двухсот метров находятся жилые дома. Куда бил противник? По населенным пунктам, скорее всего. Туда, где ходят люди, туда, где ходят фермеры, туда, где работает сельскохозяйственная техника. В первую очередь вражеские боеприпасы несут угрозу мирным гражданам", — сказал он.
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По словам Пилата, в отряд разминирования входят специалисты из разных регионов: Ростова-на-Дону, Севастополя и городов Сибири.
Во время осмотра лесного массива саперы обнаружили натовские суббоеприпасы М77. Командир отряда пояснил, что такими боеприпасами заряжена кассетная боевая часть ракеты системы HIMARS. Специалисты обезвредили их на месте, а затем уничтожили.
За день отряд обнаружил и уничтожил 51 суббоеприпас, уточнил Пилат.
Он добавил, что работы будут продолжаться, пока место не очистят полностью от взрывоопасных предметов.

Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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