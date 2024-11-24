https://ria.ru/20241124/samolet-1985487607.html
Всех находившихся в загоревшемся в Анталье российском самолете эвакуировали
Всех находившихся в загоревшемся в Анталье российском самолете эвакуировали - РИА Новости, 24.11.2024
Всех находившихся в загоревшемся в Анталье российском самолете эвакуировали
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило в ночь на понедельник об успешной эвакуации 95 человек из загоревшегося в аэропорту Антальи самолета... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:49
2024-11-24T23:49
2024-11-24T23:49
анталья (провинция)
турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
в мире
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило в ночь на понедельник об успешной эвакуации 95 человек из загоревшегося в аэропорту Антальи самолета авиакомпании "Азимут". В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщила Росавиация. "Восемьдесят девять пассажиров и шесть членов экипажа были безопасно эвакуированы из самолета", - сообщило министерство в пресс-релизе. Заместитель губернатора провинции Суат Сейитоглу ранее сообщил об эвакуации 79 пассажиров.
https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html
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анталья (провинция), турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, в мире, происшествия
Анталья (провинция), Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, В мире, Происшествия
Всех находившихся в загоревшемся в Анталье российском самолете эвакуировали
Минтранс Турции: из загоревшегося российского SSJ эвакуировали всех 95 человек