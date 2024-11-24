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После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку - РИА Новости, 24.11.2024
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23:39 24.11.2024 (обновлено: 23:52 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/samolet-1985486186.html
После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку
После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку - РИА Новости, 24.11.2024
После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку
Следователи проводят проверку после возгорания российского самолета в аэропорту Антальи, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:39
2024-11-24T23:52
происшествия
анталья (провинция)
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
турция
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после возгорания российского самолета в аэропорту Антальи, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале.Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна."Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 года в аэропорту Анталии с российскими гражданами. По предварительным данным никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html
анталья (провинция)
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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, турция, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Турция, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
После возгорания в Анталье самолета, прилетевшего из Сочи, начали проверку

СК: после возгорания в Анталье прилетевшего из Сочи самолета проводится проверка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после возгорания российского самолета в аэропорту Антальи, сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту возгорания на борту самолета после его посадки 24 ноября 2024 года в аэропорту Анталии с российскими гражданами. По предварительным данным никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пассажирский самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Рейс Анталья-Сочи авиакомпании "Азимут" задержится из-за пожара
Вчера, 23:42
 
ПроисшествияАнталья (провинция)СочиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В миреТурцияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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