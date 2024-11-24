https://ria.ru/20241124/samolet-1985485541.html

Росавиация уточняет состояние пассажиров загоревшегося в Анталье самолета

Росавиация уточняет состояние пассажиров загоревшегося в Анталье самолета - РИА Новости, 25.11.2024

Росавиация уточняет состояние пассажиров загоревшегося в Анталье самолета

Росавиация уточняет состояние пассажиров и экипажа, а также степень повреждения Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщает представитель... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-24T23:33

2024-11-24T23:33

2024-11-25T00:00

происшествия

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Росавиация уточняет состояние пассажиров и экипажа, а также степень повреждения Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Антальи, сообщает представитель ведомства в Telegram-канале.Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет."Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а также о степени повреждения ВС (воздушного судна - ред.) уточняется", - говорится в сообщении представителя.В ведомстве добавили, что пассажиры и члены экипажа самолета эвакуированы по надувным трапам. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.

https://ria.ru/20241124/zaderzhka-1985486932.html

анталья (провинция)

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происшествия, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, в мире, турция