https://ria.ru/20241124/samolet-1985481855.html

При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб

При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб - РИА Новости, 24.11.2024

При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб

В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщает в в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T23:01

2024-11-24T23:01

2024-11-24T23:06

анталья (провинция)

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

происшествия

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турция

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщает в в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко."После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Погибших нет", - говорится в сообщении.Росавиация разбирается в произошедшем.

https://ria.ru/20241124/samolet-1985481418.html

анталья (провинция)

сочи

россия

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анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия, в мире, турция