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При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб - РИА Новости, 24.11.2024
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23:01 24.11.2024 (обновлено: 23:06 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/samolet-1985481855.html
При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб
При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб - РИА Новости, 24.11.2024
При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб
В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщает в в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T23:01
2024-11-24T23:06
анталья (провинция)
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
в мире
турция
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщает в в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко."После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Погибших нет", - говорится в сообщении.Росавиация разбирается в произошедшем.
https://ria.ru/20241124/samolet-1985481418.html
анталья (провинция)
сочи
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анталья (провинция), сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия, в мире, турция
Анталья (провинция), Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия, В мире, Турция
При возгорании в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не погиб

Росавиация: погибших при пожаре на борту прилетевшего из Сочи в Анталью SSJ нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В результате возгорания Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после посадки в аэропорту турецкой Антальи погибших нет, сообщает в в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Погибших нет", - говорится в сообщении.
Росавиация разбирается в произошедшем.
Пассажирский самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
При пожаре в прилетевшем из Сочи в Анталью самолете никто не пострадал
Вчера, 22:57
 
Анталья (провинция)СочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествияВ миреТурция
 
 
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