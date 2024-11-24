https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985479560.html

Сторонница антироссийской политики лидирует в Румынии по первым данным ЦИК

Сторонница антироссийской политики лидирует в Румынии по первым данным ЦИК - РИА Новости, 24.11.2024

Сторонница антироссийской политики лидирует в Румынии по первым данным ЦИК

Сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони лидирует на выборах президента Румынии с 39,26% голосов, на втором месте... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:32

2024-11-24T22:32

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони лидирует на выборах президента Румынии с 39,26% голосов, на втором месте премьер, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку, у него 13,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 0,71% голосов.В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.Первые данные ЦИК показывают, что Ласкони набирает 39,26% голосов, Чолаку - 13,17% голосов, на третьем месте независимый кандидат Джеордже Кэлинеску с 12,67%, четвертое занимает сторонник прекращений помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион с 11,92% голосов.На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985468858.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html

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