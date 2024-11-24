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Премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии - РИА Новости, 24.11.2024
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22:11 24.11.2024 (обновлено: 22:23 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985477905.html
Премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии
Премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии - РИА Новости, 24.11.2024
Премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии
Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава Социал-демократической партии, премьер страны Марчел Чолаку, следом идет... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:11
2024-11-24T22:23
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава Социал-демократической партии, премьер страны Марчел Чолаку, следом идет сторонник антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. Exit-poll проводили компании социологических исследований Cira, Avangarde, Insomar. "Exit-poll показывает, что на выборах президента Румынии Марчел Чолаку получает 25%, Ласкони - 18%", - передает результаты телеканал Digi 24. При этом третье место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 16% голосов, а сторонник прекращений помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион оказался на четвертой позиции, его поддержали 15% избирателей. Также данные еxit-poll опубликовала компания Curs. Их подсчеты показывают, что Чолаку может набрать 25%, Ласкони - 18,1%, Джеорджеску - 16%, Симион - 14,1%.По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985457368.html
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в мире, румыния, украина, нато
В мире, Румыния, Украина, НАТО
Премьер Чолаку лидирует на выборах президента Румынии

Exit-poll: на выборах президента Румынии лидирует премьер Чолаку, за ним Ласкони

© Sputnik / OsmatescoМарчел Чолаку
Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Osmatesco
Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава Социал-демократической партии, премьер страны Марчел Чолаку, следом идет сторонник антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
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Exit-poll проводили компании социологических исследований Cira, Avangarde, Insomar.
"Exit-poll показывает, что на выборах президента Румынии Марчел Чолаку получает 25%, Ласкони - 18%", - передает результаты телеканал Digi 24.
При этом третье место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 16% голосов, а сторонник прекращений помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион оказался на четвертой позиции, его поддержали 15% избирателей.
Также данные еxit-poll опубликовала компания Curs. Их подсчеты показывают, что Чолаку может набрать 25%, Ласкони - 18,1%, Джеорджеску - 16%, Симион - 14,1%.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 47,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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