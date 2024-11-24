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В Румынии начались президентские выборы - РИА Новости, 24.11.2024
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08:04 24.11.2024 (обновлено: 11:42 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985412671.html
В Румынии начались президентские выборы
В Румынии начались президентские выборы - РИА Новости, 24.11.2024
В Румынии начались президентские выборы
В Румынии началось голосование на выборах президента. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:04
2024-11-24T11:42
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. В Румынии началось голосование на выборах президента. В 07:00 (08:00 мск) по всей стране открылись почти 19 тысяч избирательных участков, они будут работать до 21:00 (22:00 мск). Граждане Румынии, проживающие за рубежом, голосуют три дня подряд — для них участки открылись еще 22 ноября. Главу государства выбирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. На пост президента баллотируются 13 кандидатов: бывший заместитель генсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший заместитель главы разведслужбы, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Победителем станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если никто не наберет нужного числа голосов, через две недели пройдет второй тур, где для победы надо получить простое большинство.
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
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в мире, румыния, европа
В мире, Румыния, Европа
В Румынии начались президентские выборы

В Румынии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии
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КИШИНЕВ, 24 ноя — РИА Новости. В Румынии началось голосование на выборах президента.
В 07:00 (08:00 мск) по всей стране открылись почти 19 тысяч избирательных участков, они будут работать до 21:00 (22:00 мск). Граждане Румынии, проживающие за рубежом, голосуют три дня подряд — для них участки открылись еще 22 ноября.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
Вчера, 03:01
Главу государства выбирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
На пост президента баллотируются 13 кандидатов: бывший заместитель генсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший заместитель главы разведслужбы, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Победителем станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если никто не наберет нужного числа голосов, через две недели пройдет второй тур, где для победы надо получить простое большинство.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД
10 марта, 15:42
 
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