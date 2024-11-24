https://ria.ru/20241124/rossiya-1985433779.html

В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной

В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:33

2024-11-24T13:33

2024-11-24T13:33

россия

сша

дмитрий песков

в мире

павел зарубин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. "Она беспрецедентная, действительно", - сказал Песков о текущей ситуации в отношениях между Россией и странами Запада, отвечая на вопрос о том, что накал в текущих взаимоотношениях превосходит события Карибского кризиса 1962 года. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, в мире, павел зарубин