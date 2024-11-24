https://ria.ru/20241124/rossiya-1985433779.html
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:33
2024-11-24T13:33
2024-11-24T13:33
россия
сша
дмитрий песков
в мире
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. "Она беспрецедентная, действительно", - сказал Песков о текущей ситуации в отношениях между Россией и странами Запада, отвечая на вопрос о том, что накал в текущих взаимоотношениях превосходит события Карибского кризиса 1962 года. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Павел Зарубин
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной
Песков назвал текущую ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной