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В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной - РИА Новости, 24.11.2024
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13:33 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/rossiya-1985433779.html
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:33
2024-11-24T13:33
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США. "Она беспрецедентная, действительно", - сказал Песков о текущей ситуации в отношениях между Россией и странами Запада, отвечая на вопрос о том, что накал в текущих взаимоотношениях превосходит события Карибского кризиса 1962 года. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Павел Зарубин
В Кремле назвали ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной

Песков назвал текущую ситуацию в отношениях России и Запада беспрецедентной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину назвал беспрецедентной ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с США.
"Она беспрецедентная, действительно", - сказал Песков о текущей ситуации в отношениях между Россией и странами Запада, отвечая на вопрос о том, что накал в текущих взаимоотношениях превосходит события Карибского кризиса 1962 года. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ миреПавел Зарубин
 
 
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