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Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье - РИА Новости, 24.11.2024
Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сейчас там идут бои, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:08
2024-11-24T14:08
2024-11-24T19:38
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сейчас там идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что ВС России продвинулись на Ореховском направлении в сторону Малой Токмачки, отбросив врага и улучшив свои позиции. Белогорье находится юго-восточнее Малой Токмачки, которая, в свою очередь, является пригородом Орехова, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ."Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на Ореховском направлении в руках российской армии", — сказал Рогов.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html
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вооруженные силы рф, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Рогов: в запорожском селе Белогорье, куда вошли ВС России, начались бои