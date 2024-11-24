https://ria.ru/20241124/rebenok-1985413503.html
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата - РИА Новости, 24.11.2024
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата
Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:24
2024-11-24T08:24
2024-11-24T08:24
происшествия
владивосток
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью 24 ноября девочка 2022 года рождения во время игры с сестрой в комнате квартиры на улице Пушкинской задела самогонный аппарат, в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка. Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего организована проверка.
https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата
Во Владивостоке двухлетняя девочка получила ожоги, задев самогонный аппарат