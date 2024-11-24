https://ria.ru/20241124/rebenok-1985413503.html

Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата

Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата - РИА Новости, 24.11.2024

Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата

Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:24

2024-11-24T08:24

2024-11-24T08:24

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью 24 ноября девочка 2022 года рождения во время игры с сестрой в комнате квартиры на улице Пушкинской задела самогонный аппарат, в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка. Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего организована проверка.

https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край