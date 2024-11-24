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Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата - РИА Новости, 24.11.2024
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08:24 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/rebenok-1985413503.html
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата - РИА Новости, 24.11.2024
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата
Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:24
2024-11-24T08:24
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью 24 ноября девочка 2022 года рождения во время игры с сестрой в комнате квартиры на улице Пушкинской задела самогонный аппарат, в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка. Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего организована проверка.
https://ria.ru/20241121/yama-1985006628.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке маленькая девочка получила ожоги из-за самогонного аппарата

Во Владивостоке двухлетняя девочка получила ожоги, задев самогонный аппарат

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Двухлетняя девочка во Владивостоке получила тяжелые ожоги, случайно задев самогонный аппарат, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
"Ночью 24 ноября девочка 2022 года рождения во время игры с сестрой в комнате квартиры на улице Пушкинской задела самогонный аппарат, в результате чего кипяток из устройства попал на ребенка. Девочка в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего организована проверка.
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ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
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