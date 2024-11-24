https://ria.ru/20241124/rakety-1985463703.html

Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет

Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет - РИА Новости, 24.11.2024

Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет

Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для нанесения ударов вглубь территории России, которая подталкивает регион к беспрецедентной... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T19:02

2024-11-24T19:02

2024-11-24T19:12

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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для нанесения ударов вглубь территории России, которая подталкивает регион к беспрецедентной эскалации, сообщается в заявлении МИД САР в воскресенье."Сирия решительно осуждает враждебные действия США против России путем снабжения Украины баллистическими ракетами дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары в глубине российской территории", - написано в заявлении.В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США "толкают регион к беспрецедентной эскалации, которая ведет мир к ядерной войне, последствия которой отразятся на всех народах мира".

https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html

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в мире, сша, сирия, украина