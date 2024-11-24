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Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет - РИА Новости, 24.11.2024
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19:02 24.11.2024 (обновлено: 19:12 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/rakety-1985463703.html
Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет
Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет - РИА Новости, 24.11.2024
Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет
Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для нанесения ударов вглубь территории России, которая подталкивает регион к беспрецедентной... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T19:02
2024-11-24T19:12
в мире
сша
сирия
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для нанесения ударов вглубь территории России, которая подталкивает регион к беспрецедентной эскалации, сообщается в заявлении МИД САР в воскресенье."Сирия решительно осуждает враждебные действия США против России путем снабжения Украины баллистическими ракетами дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары в глубине российской территории", - написано в заявлении.В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США "толкают регион к беспрецедентной эскалации, которая ведет мир к ядерной войне, последствия которой отразятся на всех народах мира".
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в мире, сша, сирия, украина
В мире, США, Сирия, Украина
Сирия осудила передачу США Украине баллистических ракет

МИД Сирии: передача США Украине баллистических ракет приведет к эскалации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет ATACMS
Фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости
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Фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Сирии осуждают передачу США Украине баллистических ракет для нанесения ударов вглубь территории России, которая подталкивает регион к беспрецедентной эскалации, сообщается в заявлении МИД САР в воскресенье.
"Сирия решительно осуждает враждебные действия США против России путем снабжения Украины баллистическими ракетами дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары в глубине российской территории", - написано в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США "толкают регион к беспрецедентной эскалации, которая ведет мир к ядерной войне, последствия которой отразятся на всех народах мира".
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