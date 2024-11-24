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В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:02 24.11.2024 (обновлено: 10:05 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/rakety-1985404586.html
В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву
В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву - РИА Новости, 24.11.2024
В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:02
2024-11-24T10:05
специальная военная операция на украине
сша
россия
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято. "США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которой им вряд ли удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, крылатые ракеты JASSM никоим образом не смогут переломить бедственную для ВСУ ситуацию на фронте. "В преддверии суровой зимы они нужны киевскому режиму не больше, чем мертвому галоши, но таким образом вцепившийся в президентское кресло Байден пытается спровоцировать Россию на максимальное обострение конфликта и применение ею еще более разрушительного оружия", — подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html
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сша, россия, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву

Депутат Шеремет: США пойдут дорогой в пропасть, если поставят Киеву ракеты JASSM

© Фото : Master Sgt. Michael JacksonЗапуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : Master Sgt. Michael Jackson
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости/Прайм. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
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"США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которой им вряд ли удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, крылатые ракеты JASSM никоим образом не смогут переломить бедственную для ВСУ ситуацию на фронте.
"В преддверии суровой зимы они нужны киевскому режиму не больше, чем мертвому галоши, но таким образом вцепившийся в президентское кресло Байден пытается спровоцировать Россию на максимальное обострение конфликта и применение ею еще более разрушительного оружия", — подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияМихаил ШереметГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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