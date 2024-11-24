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Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024

Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Система ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:42

2024-11-24T22:42

2024-11-24T22:47

белгородская область

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения обломков беспилотника пробита кровля веранды частного домовладения, в посёлке Северный повреждена кровля частного дома."Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлён в светлое время суток", - добавил он.

https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, безопасность, белгород, белгородский район