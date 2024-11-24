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Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
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22:42 24.11.2024 (обновлено: 22:47 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/pvo-1985480544.html
Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ
Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ
Система ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T22:42
2024-11-24T22:47
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
безопасность
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения обломков беспилотника пробита кровля веранды частного домовладения, в посёлке Северный повреждена кровля частного дома."Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлён в светлое время суток", - добавил он.
https://ria.ru/20241120/belgorod-1984869219.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, безопасность, белгород, белгородский район
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Безопасность, Белгород, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Гладков: ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородом и районом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он.
Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения обломков беспилотника пробита кровля веранды частного домовладения, в посёлке Северный повреждена кровля частного дома.
"Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлён в светлое время суток", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковБезопасностьБелгородБелгородский район
 
 
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