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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/pvo-1985459690.html
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:06
2024-11-24T18:06
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241124/pvo-1985412116.html
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брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА в Брянской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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