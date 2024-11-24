Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 24.11.2024 (обновлено: 09:45 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/pvo-1985412116.html
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами - РИА Новости, 24.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:51
2024-11-24T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
липецкая область
бпла
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_0:111:3443:2048_1920x0_80_0_0_0acf7c4f71e0f1f7f63252ff02b330b9.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области", — говорится в релизе.По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, при атаке дронов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте падения обломков работают специалисты.Губернатор Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, сообщил, что, помимо 27 дронов, в небе над регионом сбили еще две украинские ракеты.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176777_712:0:3443:2048_1920x0_80_0_0_c54f37ecff56221e6c4e7d3a15c77258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, липецкая область, бпла, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Липецкая область, БПЛА, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами

Ночью над четырьмя регионами России сбили 34 украинских дрона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
«
"Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области", — говорится в релизе.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ
21 ноября, 08:00
По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, при атаке дронов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте падения обломков работают специалисты.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, сообщил, что, помимо 27 дронов, в небе над регионом сбили еще две украинские ракеты.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьЛипецкая областьБПЛАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала