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Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами - РИА Новости, 24.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T07:51
2024-11-24T07:51
2024-11-24T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
липецкая область
бпла
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области", — говорится в релизе.По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, при атаке дронов никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте падения обломков работают специалисты.Губернатор Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, сообщил, что, помимо 27 дронов, в небе над регионом сбили еще две украинские ракеты.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
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безопасность, россия, курская область, липецкая область, бпла, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Липецкая область, БПЛА, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами
Ночью над четырьмя регионами России сбили 34 украинских дрона