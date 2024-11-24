https://ria.ru/20241124/pvo-1985403981.html

Силы ПВО сбили над Курской областью две ракеты и 27 БПЛА ВСУ

Силы ПВО сбили над Курской областью две ракеты и 27 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.11.2024

Силы ПВО сбили над Курской областью две ракеты и 27 БПЛА ВСУ

Две украинские ракеты и 27 беспилотников сбиты ПВО в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T01:48

2024-11-24T01:48

2024-11-24T02:06

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Две украинские ракеты и 27 беспилотников сбиты ПВО в небе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Не приближайтесь к обломкам!" - говорится в сообщении.Ранее губернатор указал на ракетную опасность в регионе, которая была отменена в 1:33 (мск.)

https://ria.ru/20241124/rakety-1985404586.html

курская область

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курская область, безопасность