https://ria.ru/20241124/putin-1985447580.html

Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике"

Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 24.11.2024

Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике"

Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале первые кадры сразу же после заявления президента Владимира... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T15:59

2024-11-24T15:59

2024-11-24T19:04

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале первые кадры сразу же после заявления президента Владимира Путина об испытании "Орешника".На видео записано окончание речи российского лидера, а также попал момент, когда президент встает из-за стола.Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html

https://ria.ru/20241124/bayden-1985446428.html

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Кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника" Президент России Владимир Путин на видео после своего заявления об испытаниях системы "Орешник" назвал свое выступление достаточно ясным и понятным. 2024-11-24T15:59 true PT0M13S

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