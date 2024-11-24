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Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 24.11.2024 (обновлено: 19:04 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/putin-1985447580.html
Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике"
Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике" - РИА Новости, 24.11.2024
Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике"
Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале первые кадры сразу же после заявления президента Владимира... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T15:59
2024-11-24T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
павел зарубин
джо байден
сша
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале первые кадры сразу же после заявления президента Владимира Путина об испытании "Орешника".На видео записано окончание речи российского лидера, а также попал момент, когда президент встает из-за стола.Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html
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Кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"
Президент России Владимир Путин на видео после своего заявления об испытаниях системы "Орешник" назвал свое выступление достаточно ясным и понятным.
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в мире, украина, днепропетровск, павел зарубин, джо байден, сша, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Павел Зарубин, Джо Байден, США, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Вооруженные силы Украины
Зарубин показал кадры с Путиным после его заявления об "Орешнике"

Зарубин опубликовал видео с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале первые кадры сразу же после заявления президента Владимира Путина об испытании "Орешника".
На видео записано окончание речи российского лидера, а также попал момент, когда президент встает из-за стола.
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
Вчера, 14:42
Путин в четверг вечером выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Кремле рассказали, чего не ожидали от администрации Байдена
Вчера, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскПавел ЗарубинДжо БайденСШАВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Вооруженные силы Украины
 
 
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