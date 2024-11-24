https://ria.ru/20241124/putin-1985439787.html

Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"

Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024

Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"

Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:32

2024-11-24T14:32

2024-11-24T15:19

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

первый запуск ракеты "орешник"

безопасность

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Мне кажется, достаточно ясно и понятно", — сказал Путин, завершив обращение.Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

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Кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника" Президент России Владимир Путин на видео после своего заявления об испытаниях системы "Орешник" назвал свое выступление достаточно ясным и понятным. 2024-11-24T14:32 true PT0M13S

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", безопасность, ракета "орешник"