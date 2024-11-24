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Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 24.11.2024 (обновлено: 15:19 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/putin-1985439787.html
Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"
Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"
Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:32
2024-11-24T15:19
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
первый запуск ракеты "орешник"
безопасность
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.&quot;Мне кажется, достаточно ясно и понятно&quot;, — сказал Путин, завершив обращение.Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
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Кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"
Президент России Владимир Путин на видео после своего заявления об испытаниях системы "Орешник" назвал свое выступление достаточно ясным и понятным.
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россия, владимир путин, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", безопасность, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Первый запуск ракеты "Орешник", Безопасность, Ракета "Орешник"
Опубликованы кадры с Путиным после его заявления об испытании "Орешника"

Путин назвал свое заявление об испытаниях "Орешника" достаточно ясным и понятным

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал свое заявление об испытаниях ракетной системы "Орешник" ясным и понятным, следует из видео, которое журналист, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«

"Мне кажется, достаточно ясно и понятно", — сказал Путин, завершив обращение.

Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинПервый запуск ракеты "Орешник"БезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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