Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине
Сенатор Пушков раскритиковал слова главы МИД Франции о поддержке Украины
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал в Telegram-канале заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий в поддержке Украины.
"Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума", — говорится в публикации.
"Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума", — говорится в публикации.
Пушков добавил, что такое поведение характерно для подавляющего большинства либеральных европейских политиков нового поколения, ничего не знающих о войне, не помнящих вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных, выросших на ультра-либеральных лозунгах и штампах.
"Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — отметил сенатор.
Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
"Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — отметил сенатор.
Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".