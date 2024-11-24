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Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/pushkov-1985447899.html
Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине
Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал в Telegram-канале заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T16:01
2024-11-24T16:01
специальная военная операция на украине
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алексей пушков
мид франции‎
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал в Telegram-канале заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий в поддержке Украины. "Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума", — говорится в публикации. Пушков добавил, что такое поведение характерно для подавляющего большинства либеральных европейских политиков нового поколения, ничего не знающих о войне, не помнящих вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных, выросших на ультра-либеральных лозунгах и штампах. "Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — отметил сенатор. Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985425829.html
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россия, украина, алексей пушков, мид франции‎, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алексей Пушков, МИД Франции‎, Киев, В мире
Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Франции об Украине

Сенатор Пушков раскритиковал слова главы МИД Франции о поддержке Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал в Telegram-канале заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии красных линий в поддержке Украины.

"Потрясает даже не столько его агрессивность, сколько явное отсутствие ума", — говорится в публикации.
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Пушков добавил, что такое поведение характерно для подавляющего большинства либеральных европейских политиков нового поколения, ничего не знающих о войне, не помнящих вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных, выросших на ультра-либеральных лозунгах и штампах.

"Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — отметил сенатор.

Накануне в интервью BBC глава МИД Франции заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по России.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлексей ПушковМИД Франции‎КиевВ мире
 
 
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