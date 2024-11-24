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В Рязани проводят проверку после смерти курсантки - РИА Новости, 24.11.2024
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14:43 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/proverka-1985441130.html
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки - РИА Новости, 24.11.2024
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки
Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:43
2024-11-24T14:43
происшествия
россия
рязань
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о самоубийстве курсантки третьего курса Академии ФСИН. В частности, утверждалось, что девушка записала голосовое сообщение, в котором заявляла о том, кого она обвиняет. "По факту смерти курсантки 3 курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Размещенную в СМИ информацию в Академии назвали недостоверной и непроверенной и попросили представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники. В частности, в пресс-службе вуза РИА Новости уточнили, что не соответствует действительности опубликованная в СМИ информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны – родители девушки живы. Фейком назвали и информацию об изнасиловании. Кроме того, в вузе опровергли сообщения о том, что девушку отчислили задним числом.
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россия
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происшествия, россия, рязань, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Рязань, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки

Академия ФСИН проводит проверку после смерти курсантки третьего курса

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России
Сотрудница ФСИН России - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудница ФСИН России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о самоубийстве курсантки третьего курса Академии ФСИН. В частности, утверждалось, что девушка записала голосовое сообщение, в котором заявляла о том, кого она обвиняет.
"По факту смерти курсантки 3 курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Размещенную в СМИ информацию в Академии назвали недостоверной и непроверенной и попросили представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники. В частности, в пресс-службе вуза РИА Новости уточнили, что не соответствует действительности опубликованная в СМИ информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны – родители девушки живы. Фейком назвали и информацию об изнасиловании. Кроме того, в вузе опровергли сообщения о том, что девушку отчислили задним числом.
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ПроисшествияРоссияРязаньФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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