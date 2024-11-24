https://ria.ru/20241124/proverka-1985441130.html
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки - РИА Новости, 24.11.2024
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки
Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:43
2024-11-24T14:43
2024-11-24T14:43
происшествия
россия
рязань
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7e055983a9efca4e17ffe84e315ab7eb.jpg
РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о самоубийстве курсантки третьего курса Академии ФСИН. В частности, утверждалось, что девушка записала голосовое сообщение, в котором заявляла о том, кого она обвиняет. "По факту смерти курсантки 3 курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Размещенную в СМИ информацию в Академии назвали недостоверной и непроверенной и попросили представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники. В частности, в пресс-службе вуза РИА Новости уточнили, что не соответствует действительности опубликованная в СМИ информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны – родители девушки живы. Фейком назвали и информацию об изнасиловании. Кроме того, в вузе опровергли сообщения о том, что девушку отчислили задним числом.
https://ria.ru/20241119/ufa-1984714425.html
россия
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7312f689a15ee7fb90fc4e9d4b2fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, рязань, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Рязань, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Рязани проводят проверку после смерти курсантки
Академия ФСИН проводит проверку после смерти курсантки третьего курса
РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, проводит проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о самоубийстве курсантки третьего курса Академии ФСИН. В частности, утверждалось, что девушка записала голосовое сообщение, в котором заявляла о том, кого она обвиняет.
"По факту смерти курсантки 3 курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Размещенную в СМИ информацию в Академии назвали недостоверной и непроверенной и попросили представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники. В частности, в пресс-службе вуза РИА Новости уточнили, что не соответствует действительности опубликованная в СМИ информация о том, что курсантку якобы не отпустили на похороны – родители девушки живы. Фейком назвали и информацию об изнасиловании. Кроме того, в вузе опровергли сообщения о том, что девушку отчислили задним числом.