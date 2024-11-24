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В Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы - РИА Новости, 24.11.2024
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14:35 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/proverka-1985439951.html
В Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы
В Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы - РИА Новости, 24.11.2024
В Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы
Подростки избили сверстницу в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:35
2024-11-24T14:35
происшествия
россия
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Подростки избили сверстницу в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором группа подростков издевалась над школьницей, била и плевала в нее, снимая происходящее на телефон. "По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении. Кроме того, проверку проводит и региональная прокуратура. "По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба ведомства. В свою очередь, в Telegram-канале СК России добавляется, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней.
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происшествия, россия, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы

СУСК: в Нижегородской области проводится проверка после избиения школьницы

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СК России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Подростки избили сверстницу в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором группа подростков издевалась над школьницей, била и плевала в нее, снимая происходящее на телефон.
"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, проверку проводит и региональная прокуратура. "По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба ведомства.
В свою очередь, в Telegram-канале СК России добавляется, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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