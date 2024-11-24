https://ria.ru/20241124/prazdnik-1985286953.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 24 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 24 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают 24 ноября в России и в мире

24 ноября 2024 года в России отмечается День матери, профессиональный праздник работников свеклосахарной отрасли и День моржа, а также Международный день... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T06:00

2024-11-24T06:00

2024-11-24T06:00

россия

религиозные праздники

праздники

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. 24 ноября 2024 года в России отмечается День матери, профессиональный праздник работников свеклосахарной отрасли и День моржа, а также Международный день Библии. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень матери в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, в 2024 году праздник выпадает на 24 число. Он был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства. Еще на эту дату приходится День моржа. Праздник отмечают во всех арктических регионах страны, защитники природы акцентируют внимание на проблемах тихоокеанских моржей и сокращению численности морских млекопитающих.Профессиональный праздникДень работника свеклосахарной отрасли России в этом году выпадает на 24 ноября – последнее воскресенье месяца. Сахар во всём мире считается одним из социально-значимых продуктов питания, источником энергии, способствующим правильной работе мышечной, кровеносной и других систем организма. Это профессиональный праздник работников научно-исследовательских институтов, семеноводческих и свеклосеющих хозяйств, сахарных заводов, торгово-промышленных компаний – всех, кто так или иначе связан с этой отраслью.Церковный праздникВерующие отмечают праздник преподобного Феодора Студита - святой исповедник Феодор – византийский монах, ярый противник иконоборчества. Этот день еще называют "торжеством православия". Святой Феодор превратил Студийский монастырь в крупный научный центр, где монахи могли служить и получать образование. Он завещал своим инокам строго хранить православие и соблюдать монастырский устав.Народный праздникНа Руси праздник навали Федор Студеный, Студенец, Федоровы ветры. Люди считали, что с этого момента дни становятся все студенее. Принято было оставаться дома и готовить наваристые щи, пить ягодный чай, заниматься домашними делами. А вот лениться и спать подолгу в этот день не рекомендуется, под запретом также сватовство и свадьбы.Какие сегодня праздники в миреВо всем мире 24 ноября отмечают День эволюции (Evolution Day) – праздник, посвященный годовщине публикации труда Чарльза Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь", в которой автор изложил теорию, согласно которой через длительный процесс естественного отбора прошел каждый вид живых существ.Международный день Библии (International Day of the Bible) в 2024 году отмечается 24 ноября. Впервые его празднование состоялось в 2014 году. Постулаты Библии – Священного Писания и Евангелия – на протяжении многих тысяч лет определяют жизненный уклад разных народов Земли. Библия переведена на большинство языков мира. Цель праздника в том, чтобы призвать людей отдать дань истории религиозных конфессий и всего человечества.В США 24 ноября ежегодно отмечают День друзей. Он приурочен к дате рождения известного американского психолога и писателя Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей".Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 24 ноября в разные годы:1817 – в Санкт-Петербурге состоялась дуэль между графом Завадовским и офицером Шереметевым.1859 – в продаже появился труд Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Первое издание книги разошлось за один день.1861– официальное учреждение в России Совета министров.1874 – американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.1927 – официальное открытие Московской оперетты.1961 – декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.1974 – учёными найден австралопитек Люси в долине реки Аваш (Эфиопия).2002 – школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.2022 – Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим голы на пяти чемпионатах мира.Именины24 ноября день ангела празднуют: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Тимофей, Федор.

https://ria.ru/20241018/prazdnik-1834150676.html

https://ria.ru/20241107/issledovanie-1982486060.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религиозные праздники, праздники