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При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей - РИА Новости, 24.11.2024
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14:30 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/pozhar-1985439474.html
При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей
При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей - РИА Новости, 24.11.2024
При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей
Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:30
2024-11-24T14:30
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС России. Пожар произошел в 3-комнатной квартире в Приморском районе. "Огнеборцы МЧС России вывели из горящего помещения женщину и двоих сыновей 5 и 17 лет. Дети госпитализированы. Всего эвакуировали 20 жильцов, включая 4 детей", - говорится в сообщении. Пожар на 12 квадратах потушили 15 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20241116/pozhar-1984174042.html
россия
санкт-петербург
приморский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей

МЧС: пожарные спасли мать и двоих детей из горящей квартиры в Петербурге

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия пожара в Приморском районе в Санкт-Петербуре
Последствия пожара в Приморском районе в Санкт-Петербуре - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия пожара в Приморском районе в Санкт-Петербуре
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС России.
Пожар произошел в 3-комнатной квартире в Приморском районе.
"Огнеборцы МЧС России вывели из горящего помещения женщину и двоих сыновей 5 и 17 лет. Дети госпитализированы. Всего эвакуировали 20 жильцов, включая 4 детей", - говорится в сообщении.
Пожар на 12 квадратах потушили 15 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургПриморский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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