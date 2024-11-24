https://ria.ru/20241124/pozhar-1985439474.html

При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей

При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей - РИА Новости, 24.11.2024

При пожаре в квартире в Петербурге пострадали двое детей

Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:30

2024-11-24T14:30

2024-11-24T14:30

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает МЧС России. Пожар произошел в 3-комнатной квартире в Приморском районе. "Огнеборцы МЧС России вывели из горящего помещения женщину и двоих сыновей 5 и 17 лет. Дети госпитализированы. Всего эвакуировали 20 жильцов, включая 4 детей", - говорится в сообщении. Пожар на 12 квадратах потушили 15 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20241116/pozhar-1984174042.html

россия

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)