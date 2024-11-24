https://ria.ru/20241124/posol-1985462032.html

Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД

Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД - РИА Новости, 24.11.2024

Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД

В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:42

2024-11-24T18:42

2024-11-24T19:40

в мире

россия

москва

сша

александр дарчиев

дмитрий песков

организация американских государств

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.Так там отреагировали на сегодняшнюю публикацию газеты "Коммерсант", в которой утверждается, что наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор Департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев."Коммерсант" публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все", — отметили в ведомстве.При этом в министерстве отказались публично комментировать этот процесс из-за законодательных ограничений. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что имя нового посла могут озвучить до конца года, тем не менее Кремль не подгадывает процесс согласования под какие-то сроки.Владимир Путин 10 октября освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Он занимал этот пост с 2017 года.

https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html

https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сша, александр дарчиев, дмитрий песков, организация американских государств, владимир путин