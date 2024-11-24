https://ria.ru/20241124/posol-1985462032.html
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД - РИА Новости, 24.11.2024
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД
В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:42
2024-11-24T18:42
2024-11-24T19:40
в мире
россия
москва
сша
александр дарчиев
дмитрий песков
организация американских государств
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.Так там отреагировали на сегодняшнюю публикацию газеты "Коммерсант", в которой утверждается, что наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор Департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев."Коммерсант" публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все", — отметили в ведомстве.При этом в министерстве отказались публично комментировать этот процесс из-за законодательных ограничений. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что имя нового посла могут озвучить до конца года, тем не менее Кремль не подгадывает процесс согласования под какие-то сроки.Владимир Путин 10 октября освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Он занимал этот пост с 2017 года.
https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html
https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, александр дарчиев, дмитрий песков, организация американских государств, владимир путин
В мире, Россия, Москва, США, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Организация американских государств, Владимир Путин
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД
МИД: Россия давно определилась с кандидатурой на пост посла РФ в США