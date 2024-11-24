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Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД - РИА Новости, 24.11.2024
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18:42 24.11.2024 (обновлено: 19:40 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/posol-1985462032.html
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД - РИА Новости, 24.11.2024
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД
В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:42
2024-11-24T19:40
в мире
россия
москва
сша
александр дарчиев
дмитрий песков
организация американских государств
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.Так там отреагировали на сегодняшнюю публикацию газеты "Коммерсант", в которой утверждается, что наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор Департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев."Коммерсант" публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все", — отметили в ведомстве.При этом в министерстве отказались публично комментировать этот процесс из-за законодательных ограничений. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что имя нового посла могут озвучить до конца года, тем не менее Кремль не подгадывает процесс согласования под какие-то сроки.Владимир Путин 10 октября освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Он занимал этот пост с 2017 года.
https://ria.ru/20241010/rossija-1977380030.html
https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html
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в мире, россия, москва, сша, александр дарчиев, дмитрий песков, организация американских государств, владимир путин
В мире, Россия, Москва, США, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Организация американских государств, Владимир Путин
Россия уже давно определилась с кандидатурой посла в США, сообщили в МИД

МИД: Россия давно определилась с кандидатурой на пост посла РФ в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Москве давно определились с кандидатурой нового посла России в США, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.
Так там отреагировали на сегодняшнюю публикацию газеты "Коммерсант", в которой утверждается, что наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор Департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рябков рассказал, как будет назначаться новый посол в США
10 октября, 13:26
"Коммерсант" публикует вчерашние новости. С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все", — отметили в ведомстве.
При этом в министерстве отказались публично комментировать этот процесс из-за законодательных ограничений.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что имя нового посла могут озвучить до конца года, тем не менее Кремль не подгадывает процесс согласования под какие-то сроки.
Владимир Путин 10 октября освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в США. Он занимал этот пост с 2017 года.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Биография Анатолия Антонова
10 октября, 12:26
 
В миреРоссияМоскваСШААлександр ДарчиевДмитрий ПесковОрганизация американских государствВладимир Путин
 
 
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