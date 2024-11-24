https://ria.ru/20241124/poryadok-1985405220.html

Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников

Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников - РИА Новости, 24.11.2024

Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников

Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T02:25

2024-11-24T02:25

2024-11-24T10:44

в мире

сша

биньямин нетаньяху

израиль

джо байден

международный уголовный суд

франция

йоав галант

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании сути американского миропорядка, основанного на правилах, заявил французский предприниматель Арно Бертран в соцсети Х. Ранее Грэм* в эфире телеканала Fox News пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского "порядка, основанного на правилах": теперь "правило" заключается в том, что вам запрещено следовать правилам", — отметил предприниматель.В четверг Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html

https://ria.ru/20241124/bayden-1985404126.html

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израиль

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в мире, сша, биньямин нетаньяху, израиль, джо байден, международный уголовный суд, франция, йоав галант