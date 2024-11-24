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Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников - РИА Новости, 24.11.2024
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02:25 24.11.2024 (обновлено: 10:44 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/poryadok-1985405220.html
Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников
Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников - РИА Новости, 24.11.2024
Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников
Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:25
2024-11-24T10:44
в мире
сша
биньямин нетаньяху
израиль
джо байден
международный уголовный суд
франция
йоав галант
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании сути американского миропорядка, основанного на правилах, заявил французский предприниматель Арно Бертран в соцсети Х. Ранее Грэм* в эфире телеканала Fox News пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского "порядка, основанного на правилах": теперь "правило" заключается в том, что вам запрещено следовать правилам", — отметил предприниматель.В четверг Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html
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сша
израиль
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в мире, сша, биньямин нетаньяху, израиль, джо байден, международный уголовный суд, франция, йоав галант
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Джо Байден, Международный уголовный суд, Франция, Йоав Галант
Во Франции отреагировали на слова сенатора США о санкциях против союзников

Бизнесмен Бертран: слова Грэма о союзниках противоречат американскому порядку

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании сути американского миропорядка, основанного на правилах, заявил французский предприниматель Арно Бертран в соцсети Х.
Ранее Грэм* в эфире телеканала Fox News пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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"Мы наконец-то пришли к предельному противоречию в понимании американского "порядка, основанного на правилах": теперь "правило" заключается в том, что вам запрещено следовать правилам", — отметил предприниматель.
В четверг Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение МУС.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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В миреСШАБиньямин НетаньяхуИзраильДжо БайденМеждународный уголовный судФранцияЙоав Галант
 
 
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