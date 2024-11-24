https://ria.ru/20241124/pomosch-1985469076.html

Российские студотряды с ЦСКА отправили гумпомощь в приграничные районы

Российские студотряды с ЦСКА отправили гумпомощь в приграничные районы - РИА Новости, 24.11.2024

Российские студотряды с ЦСКА отправили гумпомощь в приграничные районы

Российские студенческие отряды (РСО) совместно с ЦСКА отправили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской, Курской и Брянской областей России,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T20:08

2024-11-24T20:08

2024-11-24T20:08

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россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) совместно с ЦСКА отправили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской, Курской и Брянской областей России, сообщили в пресс-службе движения. Отправка гуманитарного груза состоялась в воскресенье в рамках акции "Щит добра". РСО и ЦСКА собрали более 10 тонн предметов первой необходимости для жителей Брянской, Белгородской и Курской областей. Акция прошла в рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов. "Российские студенческие отряды всегда отвечают на вызовы времени и помогают своей стране там, где требуется помощь. В рамках Всероссийского слёта вместе с ЦСКА мы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов. Мы знаем, в какой сложной ситуации они сейчас оказались, среди них и наши соотрядники, друзья, близкие. Мы должны быть рядом друг с другом в такие моменты", - приводятся в сообщении слова председателя правления РСО Михаила Киселева. Как сообщили в РСО, в рамках акции были собраны лекарства, продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, а также предметы гигиены и личного пользования. Сбор проводился в пятницу и субботу в местах проживания участников слета. Кроме того, гумпомощь передали в Москву представители 32 региональных отделений движения. В организации добавили, что правление РСО решило выделить для оказания помощи 5 миллионов рублей, которые собраны в рамках Дня ударного труда. Также будет выделено 500 тысяч рублей на организацию Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" в Белгороде, заверили в движении. Организаторами акции "Щит добра" стали Регби-клуб ЦСКА, ФАУ МО РФ Центральный спортивный клуб Армии при поддержке Союза операторов наружной рекламы, Минобороны РФ, Народного фронта, Бюро высшего совета партии "Единая Россия" и многих других.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983781393.html

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общество, россия, брянская область, курская область, единая россия