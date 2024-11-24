Российские студотряды с ЦСКА отправили гумпомощь в приграничные районы
РСО и ЦСКА отправили более десяти тонн гумпомощи жителям приграничных регионов
Гуманитарная помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) совместно с ЦСКА отправили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской, Курской и Брянской областей России, сообщили в пресс-службе движения.
Отправка гуманитарного груза состоялась в воскресенье в рамках акции "Щит добра". РСО и ЦСКА собрали более 10 тонн предметов первой необходимости для жителей Брянской, Белгородской и Курской областей. Акция прошла в рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов.
"Российские студенческие отряды всегда отвечают на вызовы времени и помогают своей стране там, где требуется помощь. В рамках Всероссийского слёта вместе с ЦСКА мы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов. Мы знаем, в какой сложной ситуации они сейчас оказались, среди них и наши соотрядники, друзья, близкие. Мы должны быть рядом друг с другом в такие моменты", - приводятся в сообщении слова председателя правления РСО Михаила Киселева.
Как сообщили в РСО, в рамках акции были собраны лекарства, продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, а также предметы гигиены и личного пользования. Сбор проводился в пятницу и субботу в местах проживания участников слета. Кроме того, гумпомощь передали в Москву представители 32 региональных отделений движения.
В организации добавили, что правление РСО решило выделить для оказания помощи 5 миллионов рублей, которые собраны в рамках Дня ударного труда. Также будет выделено 500 тысяч рублей на организацию Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" в Белгороде, заверили в движении.
Организаторами акции "Щит добра" стали Регби-клуб ЦСКА, ФАУ МО РФ Центральный спортивный клуб Армии при поддержке Союза операторов наружной рекламы, Минобороны РФ, Народного фронта, Бюро высшего совета партии "Единая Россия" и многих других.