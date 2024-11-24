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На климатической конференции ООН одобрили помощь бедным странам - РИА Новости, 24.11.2024
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02:09 24.11.2024 (обновлено: 03:53 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/pomosch-1985404787.html
На климатической конференции ООН одобрили помощь бедным странам
На климатической конференции ООН одобрили помощь бедным странам - РИА Новости, 24.11.2024
На климатической конференции ООН одобрили помощь бедным странам
Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T02:09
2024-11-24T03:53
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, сообщается на сайте ООН, посвященном климатической конференции."Рано утром в воскресенье в Баку завершились переговоры ООН по климату, на которых богатые страны обязались инвестировать не менее 300 миллиардов долларов в год на глобальную борьбу с изменением климата. Развивающиеся страны, которые стремились получить поддержку в размере более 1 трлн долларов, назвали эту сделку "оскорблением" и заявили, что она не обеспечила им необходимой поддержки для эффективного преодоления климатического кризиса", — сказано в сообщении.Страны также согласовали правила для глобального углеродного рынка, поддерживаемого ООН. Этот рынок будет способствовать торговле углеродными кредитами, стимулируя страны сокращать выбросы и инвестировать в проекты, благоприятные для климата.
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в мире, оон
В мире, ООН
На климатической конференции ООН одобрили помощь бедным странам

На COP29 бедным странам решили выделить финпомощь на борьбу с потеплением

© AP Photo / Sergei GritsПодготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 200 стран одобрили сделку на климатической конференции ООН COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата, сообщается на сайте ООН, посвященном климатической конференции.
"Рано утром в воскресенье в Баку завершились переговоры ООН по климату, на которых богатые страны обязались инвестировать не менее 300 миллиардов долларов в год на глобальную борьбу с изменением климата. Развивающиеся страны, которые стремились получить поддержку в размере более 1 трлн долларов, назвали эту сделку "оскорблением" и заявили, что она не обеспечила им необходимой поддержки для эффективного преодоления климатического кризиса", — сказано в сообщении.
Страны также согласовали правила для глобального углеродного рынка, поддерживаемого ООН. Этот рынок будет способствовать торговле углеродными кредитами, стимулируя страны сокращать выбросы и инвестировать в проекты, благоприятные для климата.
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