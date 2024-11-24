https://ria.ru/20241124/politsiya-1985442392.html

Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию

Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию - РИА Новости, 24.11.2024

Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию

Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:59

2024-11-24T14:59

2024-11-24T14:59

анатолий ноговицын

яблоко

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на него составляют протокол за нарушение порядка, сообщили в официальном Telegram-канале партии. "Председателя якутского "Яблока" Анатолия Ноговицына доставили в полицию сразу после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. На него составляют протокол... за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что формальным основанием для составления протокола стало то, что во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина Ноговицын вышел за его пределы на один метр. В партии сообщили, что ранее "Яблоку" удалось согласовать митинг против отмены прямых выборов мэра. Акция прошел без нарушений и провокаций, уточнили в партии.

https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985326823.html

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анатолий ноговицын, яблоко, происшествия