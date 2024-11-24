https://ria.ru/20241124/politsiya-1985442392.html
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию - РИА Новости, 24.11.2024
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию
Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:59
2024-11-24T14:59
2024-11-24T14:59
анатолий ноговицын
яблоко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на него составляют протокол за нарушение порядка, сообщили в официальном Telegram-канале партии. "Председателя якутского "Яблока" Анатолия Ноговицына доставили в полицию сразу после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. На него составляют протокол... за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что формальным основанием для составления протокола стало то, что во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина Ноговицын вышел за его пределы на один метр. В партии сообщили, что ранее "Яблоку" удалось согласовать митинг против отмены прямых выборов мэра. Акция прошел без нарушений и провокаций, уточнили в партии.
https://ria.ru/20241123/shlosberg-1985326823.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий ноговицын, яблоко, происшествия
Анатолий Ноговицын, Яблоко, Происшествия
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию
Председателя якутского "Яблока" Ноговицына доставили в полицию после митинга
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на него составляют протокол за нарушение порядка, сообщили в официальном Telegram-канале
партии.
"Председателя якутского "Яблока" Анатолия Ноговицына доставили в полицию сразу после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. На него составляют протокол... за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что формальным основанием для составления протокола стало то, что во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина Ноговицын вышел за его пределы на один метр.
В партии сообщили, что ранее "Яблоку" удалось согласовать митинг против отмены прямых выборов мэра. Акция прошел без нарушений и провокаций, уточнили в партии.