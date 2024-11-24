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Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию - РИА Новости, 24.11.2024
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14:59 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/politsiya-1985442392.html
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию - РИА Новости, 24.11.2024
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию
Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:59
2024-11-24T14:59
анатолий ноговицын
яблоко
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на него составляют протокол за нарушение порядка, сообщили в официальном Telegram-канале партии. "Председателя якутского "Яблока" Анатолия Ноговицына доставили в полицию сразу после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. На него составляют протокол... за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", - говорится в сообщении. Отмечается, что формальным основанием для составления протокола стало то, что во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина Ноговицын вышел за его пределы на один метр. В партии сообщили, что ранее "Яблоку" удалось согласовать митинг против отмены прямых выборов мэра. Акция прошел без нарушений и провокаций, уточнили в партии.
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анатолий ноговицын, яблоко, происшествия
Анатолий Ноговицын, Яблоко, Происшествия
Председателя якутского "Яблока" доставили в полицию

Председателя якутского "Яблока" Ноговицына доставили в полицию после митинга

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председателя якутского отделения партии "Яблоко" Анатолия Ноговицына доставили в полицию после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра, на него составляют протокол за нарушение порядка, сообщили в официальном Telegram-канале партии.
"Председателя якутского "Яблока" Анатолия Ноговицына доставили в полицию сразу после проведения согласованного митинга против отмены выборов мэра. На него составляют протокол... за "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что формальным основанием для составления протокола стало то, что во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина Ноговицын вышел за его пределы на один метр.
В партии сообщили, что ранее "Яблоку" удалось согласовать митинг против отмены прямых выборов мэра. Акция прошел без нарушений и провокаций, уточнили в партии.
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