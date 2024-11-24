https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html

В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник

В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2024

В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник

Российские военные взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T18:35

2024-11-24T18:35

2024-11-24T19:02

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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Наемник из Великобритании, который назвался Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном, попал в плен. Сейчас дает показания", — сказал он.В начале октября офицер из 810-й бригады с позывным Боцман рассказал агентству, что российские морпехи встречали в Курской области грузинских, польских и англоязычных наемников. По его словам, они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не хотят сдаваться в плен.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись на российскую территорию для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По данным на 24 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 35 310 военнослужащих и 216 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

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россия, курская область, великобритания, вооруженные силы украины, в мире, брянская область