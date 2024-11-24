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В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 24.11.2024 (обновлено: 19:02 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/plen-1985461306.html
В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник
В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2024
В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник
Российские военные взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T18:35
2024-11-24T19:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
великобритания
вооруженные силы украины
в мире
брянская область
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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Наемник из Великобритании, который назвался Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном, попал в плен. Сейчас дает показания", — сказал он.В начале октября офицер из 810-й бригады с позывным Боцман рассказал агентству, что российские морпехи встречали в Курской области грузинских, польских и англоязычных наемников. По его словам, они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не хотят сдаваться в плен.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись на российскую территорию для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По данным на 24 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 35 310 военнослужащих и 216 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html
https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html
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россия, курская область, великобритания, вооруженные силы украины, в мире, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Великобритания, Вооруженные силы Украины, В мире, Брянская область
В Курской области взяли в плен наемника из Британии, сообщил источник

ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Британии Андерсона

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Наемник из Великобритании, который назвался Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном, попал в плен. Сейчас дает показания", — сказал он.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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20 ноября, 14:27
В начале октября офицер из 810-й бригады с позывным Боцман рассказал агентству, что российские морпехи встречали в Курской области грузинских, польских и англоязычных наемников. По его словам, они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не хотят сдаваться в плен.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись на российскую территорию для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
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По данным на 24 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 35 310 военнослужащих и 216 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеликобританияВооруженные силы УкраиныВ миреБрянская область
 
 
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