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Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
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14:49 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/peskov-1985441448.html
Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине
Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине
Вряд ли можно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что президент США Джо Байден и победивший на президентских выборах Дональд Трамп по... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:49
2024-11-24T14:49
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
джо байден
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вряд ли можно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что президент США Джо Байден и победивший на президентских выборах Дональд Трамп по Украине заодно, об этом станет известно в третьей декаде января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Теория заговоров - это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории. Мы с вами увидим, мы с вами не носим розовые очки, и пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии или он будет ее менять. Мы этого не знаем, мы увидим это с вами в третьей декаде января", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
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сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире
Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине

Песков назвал теорией заговора идею о том, что Трамп и Байден заодно по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вряд ли можно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что президент США Джо Байден и победивший на президентских выборах Дональд Трамп по Украине заодно, об этом станет известно в третьей декаде января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Теория заговоров - это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории. Мы с вами увидим, мы с вами не носим розовые очки, и пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии или он будет ее менять. Мы этого не знаем, мы увидим это с вами в третьей декаде января", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Песков высказался о политике Трампа в отношении России
Вчера, 13:49
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковДжо БайденВ мире
 
 
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