https://ria.ru/20241124/peskov-1985441448.html

Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине

Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине - РИА Новости, 24.11.2024

Песков прокомментировал позиции Байдена и Трампа по Украине

Вряд ли можно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что президент США Джо Байден и победивший на президентских выборах Дональд Трамп по... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:49

2024-11-24T14:49

2024-11-24T14:49

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вряд ли можно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что президент США Джо Байден и победивший на президентских выборах Дональд Трамп по Украине заодно, об этом станет известно в третьей декаде января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Теория заговоров - это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории. Мы с вами увидим, мы с вами не носим розовые очки, и пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии или он будет ее менять. Мы этого не знаем, мы увидим это с вами в третьей декаде января", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20241124/peskov-1985435407.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, джо байден, в мире