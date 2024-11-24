Рейтинг@Mail.ru
Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 24.11.2024 (обновлено: 15:37 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/peskov-1985440633.html
Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком
Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком - РИА Новости, 24.11.2024
Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком
Предупреждение о запуске "Орешника" свидетельствует об ответственной позиции, которую занимает Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:40
2024-11-24T15:37
сша
россия
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предупреждение о запуске "Орешника" свидетельствует об ответственной позиции, которую занимает Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Под какие-либо документы, которые вынуждали бы нас заблаговременно информировать американцев, эта ракета "Орешник" не попадает, потому что это ракета средней дальности. Но поскольку она идет по баллистике, то автоматически работает система предупреждения. Это просто ответственная позиция Российской Федерации", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Ранее Песков сообщал, что Россия предупредила о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут автоматически через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.Представитель Кремля в интервью для программы рассказал, что об этом центре было известно, в том числе в рамках когда-то существовавшей системы стратегической безопасности."Эти центры есть только в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. Это страны, которые совершают баллистические пуски, в том числе и межконтинентальных ракет. Ведь они же испытываются тоже время от времени. И чтобы вот такие пуски не принимать за настоящий боевой, как раз и работает система предупреждения", - пояснил Песков.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия по объектам в Курской и Брянской областях силы ВС РФ поразили в украинском городе Днепропетровске один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", дмитрий песков
США, Россия, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник", Дмитрий Песков
Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком

Песков: Россия поступила ответственно, предупредив США о запуске "Орешника"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предупреждение о запуске "Орешника" свидетельствует об ответственной позиции, которую занимает Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Под какие-либо документы, которые вынуждали бы нас заблаговременно информировать американцев, эта ракета "Орешник" не попадает, потому что это ракета средней дальности. Но поскольку она идет по баллистике, то автоматически работает система предупреждения. Это просто ответственная позиция Российской Федерации", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
Ранее Песков сообщал, что Россия предупредила о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут автоматически через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.
Представитель Кремля в интервью для программы рассказал, что об этом центре было известно, в том числе в рамках когда-то существовавшей системы стратегической безопасности.
"Эти центры есть только в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. Это страны, которые совершают баллистические пуски, в том числе и межконтинентальных ракет. Ведь они же испытываются тоже время от времени. И чтобы вот такие пуски не принимать за настоящий боевой, как раз и работает система предупреждения", - пояснил Песков.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия по объектам в Курской и Брянской областях силы ВС РФ поразили в украинском городе Днепропетровске один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
СШАРоссияПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала