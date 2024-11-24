https://ria.ru/20241124/peskov-1985440633.html

Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком

Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком - РИА Новости, 24.11.2024

Песков счел предупреждение США о запуске "Орешника" ответственным поступком

Предупреждение о запуске "Орешника" свидетельствует об ответственной позиции, которую занимает Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:40

2024-11-24T14:40

2024-11-24T15:37

сша

россия

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Предупреждение о запуске "Орешника" свидетельствует об ответственной позиции, которую занимает Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Под какие-либо документы, которые вынуждали бы нас заблаговременно информировать американцев, эта ракета "Орешник" не попадает, потому что это ракета средней дальности. Но поскольку она идет по баллистике, то автоматически работает система предупреждения. Это просто ответственная позиция Российской Федерации", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Ранее Песков сообщал, что Россия предупредила о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут автоматически через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.Представитель Кремля в интервью для программы рассказал, что об этом центре было известно, в том числе в рамках когда-то существовавшей системы стратегической безопасности."Эти центры есть только в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. Это страны, которые совершают баллистические пуски, в том числе и межконтинентальных ракет. Ведь они же испытываются тоже время от времени. И чтобы вот такие пуски не принимать за настоящий боевой, как раз и работает система предупреждения", - пояснил Песков.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия по объектам в Курской и Брянской областях силы ВС РФ поразили в украинском городе Днепропетровске один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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сша, россия, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник", дмитрий песков