https://ria.ru/20241124/peskov-1985438957.html

Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков

Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024

Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков

Администрация президента США Джо Байдена своими решениями по Украине в какой-то мере пытается отомстить избранному лидеру страны Дональду Трампу за проигрыш,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:26

2024-11-24T14:26

2024-11-24T14:50

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена своими решениями по Украине в какой-то мере пытается отомстить избранному лидеру страны Дональду Трампу за проигрыш, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине.Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение."Во многом да, конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина о возможной мести администрации Байдена за проигрыш на выборах президента США.

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, дмитрий песков