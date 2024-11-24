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Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
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14:26 24.11.2024 (обновлено: 14:50 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/peskov-1985438957.html
Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков
Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2024
Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков
Администрация президента США Джо Байдена своими решениями по Украине в какой-то мере пытается отомстить избранному лидеру страны Дональду Трампу за проигрыш,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:26
2024-11-24T14:50
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена своими решениями по Украине в какой-то мере пытается отомстить избранному лидеру страны Дональду Трампу за проигрыш, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине.Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение."Во многом да, конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина о возможной мести администрации Байдена за проигрыш на выборах президента США.
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Администрация Байдена мстит Трампу решениями по Украине, заявил Песков

Песков: администрация Байдена решениями по Украине мстит Трампу из-за выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена своими решениями по Украине в какой-то мере пытается отомстить избранному лидеру страны Дональду Трампу за проигрыш, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине.
Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение.
"Во многом да, конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина о возможной мести администрации Байдена за проигрыш на выборах президента США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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