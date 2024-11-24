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Песков высказался о политике Трампа в отношении России - РИА Новости, 24.11.2024
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13:49 24.11.2024 (обновлено: 13:53 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/peskov-1985435407.html
Песков высказался о политике Трампа в отношении России
Песков высказался о политике Трампа в отношении России - РИА Новости, 24.11.2024
Песков высказался о политике Трампа в отношении России
Москве предстоит понять, продолжит ли избранный президент США Дональд Трамп политику нынешней американской администрации по Украине или будет менять линию,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:49
2024-11-24T13:53
москва
сша
россия
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
павел зарубин
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москве предстоит понять, продолжит ли избранный президент США Дональд Трамп политику нынешней американской администрации по Украине или будет менять линию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами не носим розовые очки, пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять. Мы этого не знаем. Мы увидим это с вами в третьей декаде января", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, будет ли Трамп продолжать политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине.Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
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москва, сша, россия, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, украина
Москва, США, Россия, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Украина
Песков высказался о политике Трампа в отношении России

Песков: Москве предстоит понять, продолжит ли Трамп политику нынешней власти США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москве предстоит понять, продолжит ли избранный президент США Дональд Трамп политику нынешней американской администрации по Украине или будет менять линию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы с вами не носим розовые очки, пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять. Мы этого не знаем. Мы увидим это с вами в третьей декаде января", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, будет ли Трамп продолжать политику нынешнего президента США Джо Байдена по Украине.
Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
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