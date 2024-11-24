Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/peskov-1985435165.html
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, чтобы обречь мирные условия на фиаско, в то время как победивший президентские... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:48
2024-11-24T13:48
в мире
украина
джо байден
сша
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, чтобы обречь мирные условия на фиаско, в то время как победивший президентские выборы в США Дональд Трамп во время предвыборной кампании озвучивал намерение вывести конфликт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. По его словам, уходящая администрация Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик.
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985434089.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, сша, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Джо Байден, США, Дмитрий Песков, Россия
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине

Песков: администрация Байдена пытается эскалировать конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, чтобы обречь мирные условия на фиаско, в то время как победивший президентские выборы в США Дональд Трамп во время предвыборной кампании озвучивал намерение вывести конфликт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
По его словам, уходящая администрация Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада
Вчера, 13:37
 
В миреУкраинаДжо БайденСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала