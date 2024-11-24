https://ria.ru/20241124/peskov-1985435165.html
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине - РИА Новости, 24.11.2024
Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, чтобы обречь мирные условия на фиаско, в то время как победивший президентские... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:48
2024-11-24T13:48
2024-11-24T13:48
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация Джо Байдена пытается эскалировать ситуацию на Украине, чтобы обречь мирные условия на фиаско, в то время как победивший президентские выборы в США Дональд Трамп во время предвыборной кампании озвучивал намерение вывести конфликт в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. По его словам, уходящая администрация Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик.
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в мире, украина, джо байден, сша, дмитрий песков, россия
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Песков раскрыл, почему США пытаются эскалировать конфликт на Украине
Песков: администрация Байдена пытается эскалировать конфликт на Украине