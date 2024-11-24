https://ria.ru/20241124/peskov-1985427409.html

Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной

Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной - РИА Новости, 24.11.2024

Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной

Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:47

2024-11-24T11:47

2024-11-24T11:47

россия

днепропетровск

ссср

дмитрий песков

павел зарубин

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс", - сказал Песков, видео выложено в Telegram-канале журналиста. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

днепропетровск

ссср

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, днепропетровск, ссср, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"