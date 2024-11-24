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Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной - РИА Новости, 24.11.2024
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11:47 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/peskov-1985427409.html
Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной
Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной - РИА Новости, 24.11.2024
Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной
Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:47
2024-11-24T11:47
россия
днепропетровск
ссср
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс", - сказал Песков, видео выложено в Telegram-канале журналиста. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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россия
днепропетровск
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россия, днепропетровск, ссср, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Днепропетровск, СССР, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Песков назвал разработку новых видов вооружений абсолютно засекреченной

Песков: разработка новых вооружений, таких как "Орешник", абсолютно засекречена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Разработка новых видов вооружений, таких как "Орешник", особенно в нынешней геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации - это абсолютно засекреченный процесс", - сказал Песков, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
РоссияДнепропетровскСССРДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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