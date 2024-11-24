Дело Толстого Леонарда вскрыло масштабы коррупции в ВМС США
Бизнесмена Гленна приговорили к 15 годам тюрьмы за мошенничество в ВМС США
© Фото : U.S. Marshals Service Леонард Фрэнсис Гленн (Толстый Леонард)
© Фото : U.S. Marshals Service
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Заседание по делу Леонарда Фрэнсиса Гленна должно было состояться 4 сентября 2022-го. Однако подсудимый, который до этого признал вину, на него не явился. Развязка наступила спустя два года. О самом громком мошенничестве на американском флоте — в материале РИА Новости.
Сотни фигурантов
Расследование ущерба от деятельности Леонарда Фрэнсиса Гленна, более известного в американских СМИ как Толстый Леонард, и судебное разбирательство длились почти 20 лет. Первые подозрения в том, что с Седьмым флотом США что-то нечисто, возникли еще в 2006-м. Уже тогда компания Glenn Defense Marine Asia (GDMA) привлекла внимание руководства ВМС.
Самого Толстого Леонарда — двухметрового малайзийца весом 130 килограммов — задержали только в 2013-м. Спустя два года он дал признательные показания и рассказал обо всех офицерах, которые помогали ему завышать стоимость на услуги GDMA, занимавшейся обслуживанием американских военных кораблей. Общая сумма ущерба оценивается в 35 миллионов долларов, а всего к делу привлекли более 440 человек. Среди них — 60 адмиралов.
© AP Photo / U.S. Marshals Service Ориентировка на Леонарда Фрэнсиса Гленна (Толстого Леонарда)
© AP Photo / U.S. Marshals Service
Ориентировка на Леонарда Фрэнсиса Гленна (Толстого Леонарда)
"В коррупции оказались замешаны люди на очень важных должностях. В том числе начальник штаба Седьмого флота — один из тех, от кого зависят действия американских ВМС у берегов Японии и Азии", — утверждал журналист Том Райт, автор подкаста с Гленном.
Вину признали 28 человек. Самый высокопоставленный офицер из тех, кого осудили, — адмирал Роберт Гилбо. В мае 2017-го его приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Это своеобразный рекорд — раньше адмиралы не получали реальный срок во время пребывания на службе.
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В ходе следствия из-за проблем со здоровьем Леонарда Гленна отпустили под залог. В сентябре 2022-го он попытался бежать, срезав GPS-браслет на лодыжке. Чартерным рейсом улетел на Кубу, оттуда — в Венесуэлу. Арестовали его спустя 17 дней — в аэропорту Каракаса, откуда Толстый Леонард собирался в Россию, а затем — в Азию.
Этим планам не суждено было сбыться. Приговор ему вынесли в ноябре. Следующие 15 лет Гленн проведет за решеткой — за вычетом времени, которое уже скоротал в тюрьме.
"Я распоряжался авианосцами"
Каким же образом малайзийский бизнесмен сумел стать главным виновником "самого крупного со времен холодной войны" скандала в ВМС США?
Седьмой флот, как отмечает Би-би-си, — это около 60 кораблей и подлодок, 20 тысяч матросов. Все это необходимо обслуживать, снабжать топливом и провизией, охранять. Именно этим и занимались компании Гленна: Glenn Marine Group и ее "дочка" Glenn Defense Marine Asia. Сам он работал в этой сфере с конца 1980-х.
Особо ценной услугой стала защита американских военных кораблей от террористов, очень востребованная после нападения "Аль-Каиды"* на эсминец USS Cole в октябре 2000-го. Тогда начиненный взрывчаткой катер врезался в борт корабля. Погибли 17 человек, 37 получили ранения. С тех пор компании Леонарда обеспечивали американские авианосцы "живым щитом" из барж. Он назвал этот прием "стальное кольцо".
© AP Photo / Hasan JamaliАмериканский эсминец USS Cole после нападения террористов в Адене, Йемен. 2000 год
© AP Photo / Hasan Jamali
Американский эсминец USS Cole после нападения террористов в Адене, Йемен. 2000 год
В 2001-м ему удалось фактически получить монополию на обслуживание целого флота. Через него также проходили платежи за стоянки в порту. И он же решал, в какой именно порт зайдет корабль.
"Я распоряжался атомными авианосцами, словно это были детские бумажные кораблики. Я мог отправить их куда мне было угодно", — признавался сам Леонард.
Наследники Макартура
Он понимал, что работа с американским флотом — это настоящее золотое дно. И создал целую логистическую империю. А себе построил огромный особняк в Сингапуре, в гараже которого было два десятка машин, включая "Роллс-Ройсы" и военные "Хаммеры".
Толстый Леонард умел находить подход к офицерам. Он дружил с американцами напоказ — ходил в звездно-полосатых галстуках, на рингтон сотового поставил "Боже, храни Америку", интересовался бейсболом. Но секрет успеха заключался не только в этом.
Главным стало взяточничество — причем не только в форме прямых откатов. Гленн организовывал досуг для деловых партнеров — снимал люксовые номера в дорогих отелях, оплачивал путешествия, устраивал вечеринки, покупал проституток — и в то же время дарил женам офицеров дорогие сумки от самых известных Модных домов.
"Они жили как рок-звезды. Воплощали свои мечты, делали то, чего никогда не могли бы себе позволить в нормальных условиях. Никто не устроил бы для них то, что сделал я", — рассказывал бизнесмен.
В качестве примера приводил вечеринку в номере "Макартур" в отеле "Манила". В этом двуспальном люксе стоимостью четыре тысячи долларов за ночь в годы Второй мировой жил Дуглас Макартур, поэтому все было уставлено его памятными вещами. А Гленн поил там флотских офицеров шампанским "Дом Периньон" по несколько тысяч долларов за бутылку. Пьяные наследники легендарного генерала учинили оргию с проститутками.
Подобное, конечно же, записывалось на скрытые камеры, размещенные помощниками Гленна по его указанию во всех номерах. Часть компромата, по словам Тома Райта, попало в руки китайских спецслужб. Но куда больше, чем порнография с американскими моряками, Пекин интересовала секретная информация — размещение систем ПРО и маршруты кораблей. Все это офицеры сливали Леонарду. А он — китайской разведке.
© AP Photo / Bullit MarquezЭсминец USS Blue Ridge Седьмого флота США
© AP Photo / Bullit Marquez
Эсминец USS Blue Ridge Седьмого флота США
Чужой среди своих
В конце концов надзорные органы заподозрили неладное. Первые проверки пытались организовать еще в 2006-м, но партнеры в погонах прикрыли Толстого Леонарда.
К 2013-му расследование продолжалось три года. Чтобы выманить главного подозреваемого в Штаты, агенты ФБР сообщили ему о закрытии дела. И арестовали.
Малайзийцу так долго удавалось водить за нос Вашингтон прежде всего потому, что после событий 11 сентября 2001-го в Пентагоне подразделение по расследованию экономическими преступлениями сочли слишком раздутым и из 140 сотрудников 131 перевели в отдел по борьбе с терроризмом.
© AP PhotoЛеонард Фрэнсис Гленн (Толстый Леонард)
© AP Photo
Леонард Фрэнсис Гленн (Толстый Леонард)
К тому же Гленн действительно качественно выполнял свои непосредственные обязанности. Командер (аналог звания капитана второго ранга) Майк Мисиевич так перефразировал Франклина Рузвельта, говоря о Толстом Леонарде: "Он был мошенником, но он был нашим мошенником". В 2016-м любителя цитат приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за разглашение секретной информации о перемещениях кораблей и об операциях ПВО.
Наконец, решающим фактором стало то, что в коррупционную схему было вовлечено много высокопоставленных офицеров. На них накопилось огромное количество компромата, и они были заинтересованы в том, чтобы до него никто не добрался. Тем не менее все вскрылось. Толстый Леонард считал себя преданным. И сдал партнеров.
Как уточнил Райт, это было связано не только с обидой, но и с состоянием здоровья. У Гленна прогрессировал рак почек. Терять ему уже было нечего.
* Террористическая организация, запрещена в России.