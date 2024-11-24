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Дело Толстого Леонарда вскрыло масштабы коррупции в ВМС США

Дело Толстого Леонарда вскрыло масштабы коррупции в ВМС США - РИА Новости, 24.11.2024

Дело Толстого Леонарда вскрыло масштабы коррупции в ВМС США

Заседание по делу Леонарда Фрэнсиса Гленна должно было состояться 4 сентября 2022-го. Однако подсудимый, который до этого признал вину, на него не явился... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T08:00

2024-11-24T08:00

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Заседание по делу Леонарда Фрэнсиса Гленна должно было состояться 4 сентября 2022-го. Однако подсудимый, который до этого признал вину, на него не явился. Развязка наступила спустя два года. О самом громком мошенничестве на американском флоте — в материале РИА Новости.Сотни фигурантовРасследование ущерба от деятельности Леонарда Фрэнсиса Гленна, более известного в американских СМИ как Толстый Леонард, и судебное разбирательство длились почти 20 лет. Первые подозрения в том, что с Седьмым флотом США что-то нечисто, возникли еще в 2006-м. Уже тогда компания Glenn Defense Marine Asia (GDMA) привлекла внимание руководства ВМС.Самого Толстого Леонарда — двухметрового малайзийца весом 130 килограммов — задержали только в 2013-м. Спустя два года он дал признательные показания и рассказал обо всех офицерах, которые помогали ему завышать стоимость на услуги GDMA, занимавшейся обслуживанием американских военных кораблей. Общая сумма ущерба оценивается в 35 миллионов долларов, а всего к делу привлекли более 440 человек. Среди них — 60 адмиралов."В коррупции оказались замешаны люди на очень важных должностях. В том числе начальник штаба Седьмого флота — один из тех, от кого зависят действия американских ВМС у берегов Японии и Азии", — утверждал журналист Том Райт, автор подкаста с Гленном.Вину признали 28 человек. Самый высокопоставленный офицер из тех, кого осудили, — адмирал Роберт Гилбо. В мае 2017-го его приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Это своеобразный рекорд — раньше адмиралы не получали реальный срок во время пребывания на службе.В ходе следствия из-за проблем со здоровьем Леонарда Гленна отпустили под залог. В сентябре 2022-го он попытался бежать, срезав GPS-браслет на лодыжке. Чартерным рейсом улетел на Кубу, оттуда — в Венесуэлу. Арестовали его спустя 17 дней — в аэропорту Каракаса, откуда Толстый Леонард собирался в Россию, а затем — в Азию.Этим планам не суждено было сбыться. Приговор ему вынесли в ноябре. Следующие 15 лет Гленн проведет за решеткой — за вычетом времени, которое уже скоротал в тюрьме."Я распоряжался авианосцами"Каким же образом малайзийский бизнесмен сумел стать главным виновником "самого крупного со времен холодной войны" скандала в ВМС США?Седьмой флот, как отмечает Би-би-си, — это около 60 кораблей и подлодок, 20 тысяч матросов. Все это необходимо обслуживать, снабжать топливом и провизией, охранять. Именно этим и занимались компании Гленна: Glenn Marine Group и ее "дочка" Glenn Defense Marine Asia. Сам он работал в этой сфере с конца 1980-х.Особо ценной услугой стала защита американских военных кораблей от террористов, очень востребованная после нападения "Аль-Каиды"* на эсминец USS Cole в октябре 2000-го. Тогда начиненный взрывчаткой катер врезался в борт корабля. Погибли 17 человек, 37 получили ранения. С тех пор компании Леонарда обеспечивали американские авианосцы "живым щитом" из барж. Он назвал этот прием "стальное кольцо".В 2001-м ему удалось фактически получить монополию на обслуживание целого флота. Через него также проходили платежи за стоянки в порту. И он же решал, в какой именно порт зайдет корабль."Я распоряжался атомными авианосцами, словно это были детские бумажные кораблики. Я мог отправить их куда мне было угодно", — признавался сам Леонард.Наследники МакартураОн понимал, что работа с американским флотом — это настоящее золотое дно. И создал целую логистическую империю. А себе построил огромный особняк в Сингапуре, в гараже которого было два десятка машин, включая "Роллс-Ройсы" и военные "Хаммеры".Толстый Леонард умел находить подход к офицерам. Он дружил с американцами напоказ — ходил в звездно-полосатых галстуках, на рингтон сотового поставил "Боже, храни Америку", интересовался бейсболом. Но секрет успеха заключался не только в этом.Главным стало взяточничество — причем не только в форме прямых откатов. Гленн организовывал досуг для деловых партнеров — снимал люксовые номера в дорогих отелях, оплачивал путешествия, устраивал вечеринки, покупал проституток — и в то же время дарил женам офицеров дорогие сумки от самых известных Модных домов."Они жили как рок-звезды. Воплощали свои мечты, делали то, чего никогда не могли бы себе позволить в нормальных условиях. Никто не устроил бы для них то, что сделал я", — рассказывал бизнесмен.В качестве примера приводил вечеринку в номере "Макартур" в отеле "Манила". В этом двуспальном люксе стоимостью четыре тысячи долларов за ночь в годы Второй мировой жил Дуглас Макартур, поэтому все было уставлено его памятными вещами. А Гленн поил там флотских офицеров шампанским "Дом Периньон" по несколько тысяч долларов за бутылку. Пьяные наследники легендарного генерала учинили оргию с проститутками.Подобное, конечно же, записывалось на скрытые камеры, размещенные помощниками Гленна по его указанию во всех номерах. Часть компромата, по словам Тома Райта, попало в руки китайских спецслужб. Но куда больше, чем порнография с американскими моряками, Пекин интересовала секретная информация — размещение систем ПРО и маршруты кораблей. Все это офицеры сливали Леонарду. А он — китайской разведке.Чужой среди своихВ конце концов надзорные органы заподозрили неладное. Первые проверки пытались организовать еще в 2006-м, но партнеры в погонах прикрыли Толстого Леонарда.К 2013-му расследование продолжалось три года. Чтобы выманить главного подозреваемого в Штаты, агенты ФБР сообщили ему о закрытии дела. И арестовали.Малайзийцу так долго удавалось водить за нос Вашингтон прежде всего потому, что после событий 11 сентября 2001-го в Пентагоне подразделение по расследованию экономическими преступлениями сочли слишком раздутым и из 140 сотрудников 131 перевели в отдел по борьбе с терроризмом.К тому же Гленн действительно качественно выполнял свои непосредственные обязанности. Командер (аналог звания капитана второго ранга) Майк Мисиевич так перефразировал Франклина Рузвельта, говоря о Толстом Леонарде: "Он был мошенником, но он был нашим мошенником". В 2016-м любителя цитат приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за разглашение секретной информации о перемещениях кораблей и об операциях ПВО.Наконец, решающим фактором стало то, что в коррупционную схему было вовлечено много высокопоставленных офицеров. На них накопилось огромное количество компромата, и они были заинтересованы в том, чтобы до него никто не добрался. Тем не менее все вскрылось. Толстый Леонард считал себя преданным. И сдал партнеров.Как уточнил Райт, это было связано не только с обидой, но и с состоянием здоровья. У Гленна прогрессировал рак почек. Терять ему уже было нечего.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241114/postavki-1983557485.html

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сша, фбр, пентагон, безопасность, китай