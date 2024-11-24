https://ria.ru/20241124/panda-1985478285.html

В Московском зоопарке панду Диндин поздравили с Днем матери

В Московском зоопарке панду Диндин поздравили с Днем матери - РИА Новости, 24.11.2024

В Московском зоопарке панду Диндин поздравили с Днем матери

Панду Диндин из Московского зоопарка, маму Катюши, поздравили с Днем матери в воскресенье, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T22:17

2024-11-24T22:17

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Панду Диндин из Московского зоопарка, маму Катюши, поздравили с Днем матери в воскресенье, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 число."Сегодня мы поздравили нашу маму-панду Диндин с Днем матери. Дизайн открытки выбирала Катюша", — написала Акулова.Панде Диндин подарили тарелку с овощами и листьями, написав поздравление. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20241124/sova-1985466054.html

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общество, россия, светлана акулова, московский зоопарк