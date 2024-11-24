https://ria.ru/20241124/osminog-1985419696.html

В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

В Московском зоопарке появился гигантский осьминог - РИА Новости, 24.11.2024

В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

В Московском зоопарке впервые за десять лет поселился гигантский осьминог, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T10:05

2024-11-24T10:05

2024-11-24T14:56

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за десять лет поселился гигантский осьминог, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине. Это особь мужского пола", — говорится в публикации.Увидеть огромного моллюска можно в павильоне "Экзотариум" на новой территории зоопарка. Там специалисты создали для него комфортные условия обитания, приближенные к естественным. Например, температура воды в аквариуме не превышает восьми градусов — это самая оптимальная температура для жителей северных морей.Гигантские осьминоги обитают в северных водах Тихого океана: от Приморья и юга Сахалина до Корейского полуострова и Японии. Кроме того, они водятся вблизи Курильских, Командорских, Алеутских островов и Камчатки.

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Ольга Фомченкова

приморский край, московский зоопарк, общество, москва