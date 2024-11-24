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В Московском зоопарке появился гигантский осьминог - РИА Новости, 24.11.2024
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Хорошие новости
 
10:05 24.11.2024 (обновлено: 14:56 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/osminog-1985419696.html
В Московском зоопарке появился гигантский осьминог
В Московском зоопарке появился гигантский осьминог - РИА Новости, 24.11.2024
В Московском зоопарке появился гигантский осьминог
В Московском зоопарке впервые за десять лет поселился гигантский осьминог, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T10:05
2024-11-24T14:56
хорошие новости
приморский край
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за десять лет поселился гигантский осьминог, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. &quot;Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине. Это особь мужского пола&quot;, — говорится в публикации.Увидеть огромного моллюска можно в павильоне "Экзотариум" на новой территории зоопарка. Там специалисты создали для него комфортные условия обитания, приближенные к естественным. Например, температура воды в аквариуме не превышает восьми градусов — это самая оптимальная температура для жителей северных морей.Гигантские осьминоги обитают в северных водах Тихого океана: от Приморья и юга Сахалина до Корейского полуострова и Японии. Кроме того, они водятся вблизи Курильских, Командорских, Алеутских островов и Камчатки.
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приморский край, московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Приморский край, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке появился гигантский осьминог

В Московский зоопарк привезли гигантского осьминога из Приморского края

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыГигантский осьминог в павильоне "Экзотариум" в Московском зоопарке
Гигантский осьминог в павильоне Экзотариум в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Гигантский осьминог в павильоне "Экзотариум" в Московском зоопарке
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за десять лет поселился гигантский осьминог, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«

"Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине. Это особь мужского пола", — говорится в публикации.

Увидеть огромного моллюска можно в павильоне "Экзотариум" на новой территории зоопарка. Там специалисты создали для него комфортные условия обитания, приближенные к естественным. Например, температура воды в аквариуме не превышает восьми градусов — это самая оптимальная температура для жителей северных морей.
Гигантские осьминоги обитают в северных водах Тихого океана: от Приморья и юга Сахалина до Корейского полуострова и Японии. Кроме того, они водятся вблизи Курильских, Командорских, Алеутских островов и Камчатки.
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