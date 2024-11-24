https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html

"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"

"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024

"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T14:42

2024-11-24T14:42

2024-11-24T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

днепропетровск

дмитрий медведев

владимир путин

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически". "Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - написал Медведев в своём телеграм-канале. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

россия

киев

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, киев, днепропетровск, дмитрий медведев, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", украина