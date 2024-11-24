https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:42
2024-11-24T14:42
2024-11-24T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
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днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически". "Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - написал Медведев в своём телеграм-канале. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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РИА Новости
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"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
Медведев: для тех, кто зажмурится, проблема с "Орешником" исчезает автоматически