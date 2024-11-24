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"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T14:42
2024-11-24T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически". "Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - написал Медведев в своём телеграм-канале. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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россия
киев
днепропетровск
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безопасность, россия, киев, днепропетровск, дмитрий медведев, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Днепропетровск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Украина
"Зажмурьтесь". Медведев высказался о реакции Киева на испытание "Орешника"

Медведев: для тех, кто зажмурится, проблема с "Орешником" исчезает автоматически

Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале иронично прокомментировал заявления из Киева, отрицающие существование ракетных систем "Орешник", отметив, что "для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".
"Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует". Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически", - написал Медведев в своём телеграм-канале.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевДнепропетровскДмитрий МедведевВладимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Украина
 
 
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