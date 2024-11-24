https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985434089.html

Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада

Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада - РИА Новости, 24.11.2024

Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада

Применение ракеты "Орешник" по Украине - это не эскалация, это ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:37

2024-11-24T13:37

2024-11-24T16:54

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россия

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дмитрий песков

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Применение ракеты "Орешник" по Украине - это не эскалация, это ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Были применены западные ракеты с участием западных военных. Сами украинцы этого сделать не могут. И Путин сказал, что, к сожалению, в Курской области погибли наши военные. И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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в мире, россия, украина, дмитрий песков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"