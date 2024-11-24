https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985434089.html
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада - РИА Новости, 24.11.2024
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада
Применение ракеты "Орешник" по Украине - это не эскалация, это ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:37
2024-11-24T13:37
2024-11-24T16:54
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дмитрий песков
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Применение ракеты "Орешник" по Украине - это не эскалация, это ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Были применены западные ракеты с участием западных военных. Сами украинцы этого сделать не могут. И Путин сказал, что, к сожалению, в Курской области погибли наши военные. И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада
Песков назвал применение "Орешника" ответом на эскалацию со стороны Запада
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Применение ракеты "Орешник" по Украине - это не эскалация, это ответ на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Были применены западные ракеты с участием западных военных. Сами украинцы этого сделать не могут. И Путин сказал, что, к сожалению, в Курской области погибли наши военные. И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.