https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985433631.html

В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию

В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию

Удар "Орешником" стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:30

2024-11-24T13:30

2024-11-24T13:30

россия

дмитрий песков

павел зарубин

первый запуск ракеты "орешник"

в мире

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Удар "Орешником" стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что "даже не думайте" – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"