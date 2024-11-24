https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985433631.html
В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию
В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию
Удар "Орешником" стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:30
2024-11-24T13:30
2024-11-24T13:30
россия
дмитрий песков
павел зарубин
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e2a245f2f59ee876b8c9d6e16d713710.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Удар "Орешником" стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что "даже не думайте" – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_5473bc3a4d9a41420ff3588895bbde73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, павел зарубин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
В Кремле назвали удар "Орешником" ответом на попытки Запада подавить Россию
Песков: удар "Орешником" стал эффективным ответом на попытки Запада подавить РФ