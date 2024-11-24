В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу
Песков назвал применение "Орешника" предупредительным звонком Западу
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
"Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию <...> Поэтому вот такие предупредительные звоночки, в том плане, что "даже не думайте", — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, — это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно", — сказал он.
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По мнению пресс-секретаря, в отношениях между Россией и Западом сложилась действительно беспрецедентная ситуация.
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"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне", — отметил Песков.
В результате, добавил он, Запад пошел на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина, поэтому потребовались такие решительные шаги и жесткие заявления российского лидера.
В середине сентября президент Владимир Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. По словам главы государства, такой шаг Запада существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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