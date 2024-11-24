https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985432932.html

В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу

В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу - РИА Новости, 24.11.2024

В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу

Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию,... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T13:07

2024-11-24T13:07

2024-11-24T14:19

в мире

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дмитрий песков

первый запуск ракеты "орешник"

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владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию <...> Поэтому вот такие предупредительные звоночки, в том плане, что "даже не думайте", — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, — это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно", — сказал он.По мнению пресс-секретаря, в отношениях между Россией и Западом сложилась действительно беспрецедентная ситуация."Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне", — отметил Песков.В результате, добавил он, Запад пошел на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина, поэтому потребовались такие решительные шаги и жесткие заявления российского лидера.Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", павел зарубин, владимир путин, днепропетровск, сша, ракета "орешник"