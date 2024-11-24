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В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу - РИА Новости, 24.11.2024
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13:07 24.11.2024 (обновлено: 14:19 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985432932.html
В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу
В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу - РИА Новости, 24.11.2024
В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу
Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию,... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T13:07
2024-11-24T14:19
в мире
россия
дмитрий песков
первый запуск ракеты "орешник"
павел зарубин
владимир путин
днепропетровск
сша
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию &lt;...&gt; Поэтому вот такие предупредительные звоночки, в том плане, что "даже не думайте", — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, — это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно", — сказал он.По мнению пресс-секретаря, в отношениях между Россией и Западом сложилась действительно беспрецедентная ситуация."Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне", — отметил Песков.В результате, добавил он, Запад пошел на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина, поэтому потребовались такие решительные шаги и жесткие заявления российского лидера.Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
россия
днепропетровск
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в мире, россия, дмитрий песков, первый запуск ракеты "орешник", павел зарубин, владимир путин, днепропетровск, сша, ракета "орешник"
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Первый запуск ракеты "Орешник", Павел Зарубин, Владимир Путин, Днепропетровск, США, Ракета "Орешник"
В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу

Песков назвал применение "Орешника" предупредительным звонком Западу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Применение ракетной системы "Орешник" стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
"Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию <...> Поэтому вот такие предупредительные звоночки, в том плане, что "даже не думайте", — я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, — это весьма своевременно. Это было востребованно и эффективно", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
По мнению пресс-секретаря, в отношениях между Россией и Западом сложилась действительно беспрецедентная ситуация.
«
"Я думаю, здесь произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры, вот партии войны, и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне", — отметил Песков.
В результате, добавил он, Запад пошел на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина, поэтому потребовались такие решительные шаги и жесткие заявления российского лидера.

В середине сентября президент Владимир Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине. По словам главы государства, такой шаг Запада существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов
20 ноября, 08:00
Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00
 
В миреРоссияДмитрий ПесковПервый запуск ракеты "Орешник"Павел ЗарубинВладимир ПутинДнепропетровскСШАРакета "Орешник"
 
 
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