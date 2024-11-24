Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"
Медведев: "Орешник" способен нанести неприемлемый ущерб западным столицам
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не помогут, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее", - написал Медведев.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Западу лучше поверить Путину
23 ноября, 08:00