https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428481.html

Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"

Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T12:02

2024-11-24T12:02

2024-11-24T12:04

в мире

дмитрий медведев

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

россия

владимир путин

днепропетровск

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не помогут, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее", - написал Медведев.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

днепропетровск

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Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, владимир путин, днепропетровск