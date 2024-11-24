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Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
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12:02 24.11.2024 (обновлено: 12:04 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428481.html
Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"
Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника" - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"
Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T12:02
2024-11-24T12:04
в мире
дмитрий медведев
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не помогут, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее", - написал Медведев.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
россия
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в мире, дмитрий медведев, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, владимир путин, днепропетровск
В мире, Дмитрий Медведев, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Россия, Владимир Путин, Днепропетровск
Медведев предупредил Запад о последствиях применения "Орешника"

Медведев: "Орешник" способен нанести неприемлемый ущерб западным столицам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна нанести неприемлемый ущерб западным столицам, речь идет о минутах, бомбоубежища не помогут, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее", - написал Медведев.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 08:00
 
В миреДмитрий МедведевРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"РоссияВладимир ПутинДнепропетровск
 
 
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