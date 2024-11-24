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Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе - РИА Новости, 24.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 24.11.2024 (обновлено: 14:25 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428330.html
Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе
Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе - РИА Новости, 24.11.2024
Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" призвал Запад отказаться... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:59
2024-11-24T14:25
специальная военная операция на украине
россия
европа
украина
в мире
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" призвал Запад отказаться от поддержки конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.Он отметил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности способна нанести западным столицам неприемлемый ущерб. Сбить ее невозможно, речь идет о минутах, а бомбоубежища не помогут, подчеркнул Медведев."Поэтому лучше прекращать поддержку войны", — посоветовал он.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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россия, европа, украина, в мире, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, В мире, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе

Медведев после удара "Орешником" посоветовал Европе прекратить поддержку Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" призвал Запад отказаться от поддержки конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.
Он отметил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности способна нанести западным столицам неприемлемый ущерб. Сбить ее невозможно, речь идет о минутах, а бомбоубежища не помогут, подчеркнул Медведев.
"Поэтому лучше прекращать поддержку войны", — посоветовал он.
Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаВ миреПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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