https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985428330.html

Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе

Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе - РИА Новости, 24.11.2024

Медведев после применения Россией "Орешника" дал совет Европе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" призвал Запад отказаться... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:59

2024-11-24T11:59

2024-11-24T14:25

специальная военная операция на украине

россия

европа

украина

в мире

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне применения новейшей российской ракетной системы "Орешник" призвал Запад отказаться от поддержки конфликта на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.Он отметил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности способна нанести западным столицам неприемлемый ущерб. Сбить ее невозможно, речь идет о минутах, а бомбоубежища не помогут, подчеркнул Медведев."Поэтому лучше прекращать поддержку войны", — посоветовал он.Президент Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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европа

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Ольга Фомченкова

россия, европа, украина, в мире, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"