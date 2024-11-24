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Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник"

Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник" - РИА Новости, 24.11.2024

Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T11:49

2024-11-24T11:49

2024-11-24T16:53

специальная военная операция на украине

безопасность

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днепропетровск

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дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы "Орешник". "Нет", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, знал ли он заранее о планах по применению системы "Орешник". Кроме того, Песков подтвердил, что узнал об успешном испытании ракетной системы вместе с остальными россиянами. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

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Ольга Фомченкова

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