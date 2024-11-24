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Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник" - РИА Новости, 24.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 24.11.2024 (обновлено: 16:53 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985427648.html
Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник"
Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник" - РИА Новости, 24.11.2024
Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы "Орешник". РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T11:49
2024-11-24T16:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровск
ссср
дмитрий песков
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы "Орешник". "Нет", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, знал ли он заранее о планах по применению системы "Орешник". Кроме того, Песков подтвердил, что узнал об успешном испытании ракетной системы вместе с остальными россиянами. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
россия
днепропетровск
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безопасность, россия, днепропетровск, ссср, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровск, СССР, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Песков не знал заранее о планах по применению системы "Орешник"

Песков узнал о применении ракеты "Орешник" вместе с остальными россиянами

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью Павлу Зарубину, что не знал заранее о планах по применению ракетной системы "Орешник".
"Нет", - ответил Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, знал ли он заранее о планах по применению системы "Орешник".
Кроме того, Песков подтвердил, что узнал об успешном испытании ракетной системы вместе с остальными россиянами.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровскСССРДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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